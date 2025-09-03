PMI de servicios en Europa y JOLTS en EE.UU

La agitación en torno a los aranceles de Donald Trump queda relegada a un segundo plano mientras los mercados esperan la decisión del Tribunal Supremo. Hoy, la atención de los inversores se centrará en una serie de publicaciones macroeconómicas clave en Europa y Estados Unidos.
En Europa, la atención se centrará en una serie de informes del PMI de servicios, que se espera muestren la mayor aceleración desde marzo. Además de los datos del PMI, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervendrá y el Comité de Política Monetaria de Polonia anunciará su decisión sobre los tipos de interés.
En Estados Unidos, el informe de ofertas de empleo JOLTS de julio será el centro de atención. Tras unos datos de empleo del ISM más débiles de lo esperado, los mercados buscarán más evidencia que respalde posibles recortes de tipos de la Fed. El miembro de la Fed, Neel Kashkari, también concederá una entrevista.
Calendario económico para hoy:
09:15, España – Informe del PMI de agosto:
- Pronóstico del PMI de servicios: 54,4; anterior: 55,1;
09:30, Reino Unido – Discurso de Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra
09:30, Eurozona – Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde
09:50, Francia – Informe del PMI de agosto:
- Pronóstico del PMI compuesto: 49,8; anterior: 48,6;
Pronóstico del PMI de servicios: 49,7; anterior: 48,5;
09:55, Alemania – Informe del PMI de agosto:
- Pronóstico del PMI compuesto: 50,9; anterior: 50,6;
- Pronóstico del PMI de servicios: 50,1; anterior: 50,6;
10:00, Eurozona – Informe del PMI de agosto:
- Pronóstico del PMI de servicios: 50,7; anterior: 51,0;
- Pronóstico del PMI compuesto: 51,1; anterior: 50,9;
10:30, Reino Unido – Informe del PMI de agosto:
- Pronóstico del PMI de servicios: 53,6; anterior: 51,8;
- Pronóstico del PMI compuesto: 53,0; anterior: 51,5;
11:30, Alemania – Subasta de bonos alemanes a 10 años:
- Anterior: 2,690%;
14:00, Polonia – Decisión sobre tipos de interés de septiembre:
- Pronóstico: 4,75%; anterior: 5,00%;
14:30, Canadá – Productividad laboral (t/t) T2:
- Pronóstico: -0,2%; anterior: 0,2%;
15:15, Reino Unido – Audiencias del Comité del Tesoro del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra
16:00, EE. UU. – Pedidos de bienes duraderos de julio:
- Pedidos de fábrica sin transporte: anterior: 0,4% intermensual;
- Pedidos de fábrica: pronóstico: -1,3% intermensual; anterior: -4,8% intermensual;
- Bienes duraderos sin transporte: anterior: 1,1% intermensual;
- Bienes duraderos (excluyendo defensa): pronóstico: -2,5 % intermensual; anterior: -2,5 % intermensual.
16:00, EE. UU. – Ofertas de empleo JOLTS (julio):
- Pronóstico: 7,380 millones; anterior: 7,437 millones.
19:30, EE. UU. – Discurso de Kashkari, del FOMC.
20:00, EE. UU. – Libro Beige.
21:30, EE. UU. – Informe de la EIA:
- Inventarios semanales de crudo API: anterior: -0,974 millones.
