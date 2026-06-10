¿Por qué cae Wall Street si el dato de inflación ha sido bueno?

Hoy hemos tenido un dato importante en Estados Unidos: el IPC (CPI) del mes de mayo. Este dato por sí mismo ya tenía la capacidad de mover al mercado por la trascendencia que tiene en un contexto de inflación disparada. Sin embargo, tenemos otras variables en la mesa. ¿Por qué está cayendo el mercado?

El dato de inflación en línea con lo esperado, pero sigue siendo malo

El dato de inflación que hemos conocido hoy se ha quedado en línea con lo esperado, con un aumento de los precios del 4,2% interanual. De hecho, el IPC subyacente intermensual ha sido del 0,2% interanual, menor al 0,3% esperado. Sin embargo, el mercado ha reaccionado de manera negativa. Las caída no se pueden achacar al dato de inflación porque ya estaba recogido en los precios en gran medida, pero no por ello podemos dejar de señalar que un 4,2% es más del doble del objetivo de la FED, con un tipo de interés oficial que se ubica en el 3,5% y 3,75%. Es decir, aunque todavía hay margen para las subidas, lo cierto es que estamos en niveles relativamente altos en comparación con los últimos años.

Mucho sobre la mesa en esta semana

Además de la inflación, el mercado sigue teniendo demasiadas cosas a las que prestar atención. Hablamos en primer lugar de los miedos de la IA. La semana pasada Broadcom hizo saltar las alarmas con unas cifras que no convencieron al mercado y desde entonces los inversores han recogido beneficios en muchas de estas compañías. Hablando de la propia Broadcom, ha perdido unos 485.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde el cierre del 3 de junio. Y si sumamos las caídas de Intel, Nvidia y AMD a la de Broadcom, la pérdida de capitalización de mercado alcanza los casi 830.000 millones de dólares. Es decir, hay cierto temor en las bolsas con respecto a este sector.

Pero esto no es todo. La guerra en Oriente Medio sigue teniendo capacidad de sorpresa y cuando se realizan ataques fuera de lo normales ya hemos visto que el mercado reacciona por el miedo a que se ponga fin a la tregua actual.

Y por último, pero no menos importante: SpaceX. Hablamos de una salida a bolsa que pretende captar unos 75.000 millones de dólares y que está concentrando mucha atención del mercado. Esto no tiene por que implicar ventas en otros sectores para poder invertir en ella, pero si que es probable que haya parte de la liquidez que se esté moviendo de renta variable a otros activos a la espera de otras OPVs como la de OpenAI o Anthropic, que también se espera que salgan este 2026.

En definitiva, el mercado tiene muchos frentes abiertos y en ocasiones no necesita un gran mal dato para corregir.