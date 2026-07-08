Las acciones de la alemana Rheinmetall están cayendo un 4% en la jornada de hoy, en mitad de la cumbre de la OTAN en Turquía. Sin embargo, estos descensos no tienen nada que ver con eso. ¿Qué ocurre con las acciones de Rheinmetall?

Las acciones de Rheinmetall caen con fuerza

Las acciones de Rheinmetall, la compañía de defensa alemana, están cayendo hoy con fuerza y lideran los descensos del sector. Hablamos de un desplome del 4% que se está extendiendo mientras escribimos este comentario.

A pesar de la cumbre de la OTAN, podemos achacar estas caídas a una rebaja de precio objetivo por parte de Berenberg. En concreto, la casa de análisis ha rebajado el precio objetivo de las acciones de Rheinmetall desde los 1.750€ hasta los 1.600, lo que supone un recorte de más del 8,5%.

Sin embargo, incluso después del recorte de precio objetivo la recomendación de Berenberg se mantiene en “comprar”. Además, desde los precios actuales el potencial que le otorga la firma sería de casi un 50%, lo que sigue mostrando mucho optimismo. En cualquier caso, el precio objetivo se ha ido rebajando ya en varias ocasiones y viene de los más de 2.300€ a finales del 2025.

El sector ha recibido varios varapalos este año por proyectos que se caen a nivel europeo, por lo que los inversores siguen atentos la cumbre de la OTAN por si puede traer novedades.

Las acciones de Rheinmetall caen un 33% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Rheinmetall?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Rheinmetall para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.