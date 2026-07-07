Esta semana tenemos un evento importante a nivel geopolítico que también puede tener repercusión en los mercados. Hablamos de la cumbre de la OTAN que se celebrará entre hoy y mañana y que tiene como punto de reunión Turquía. ¿Qué podemos esperar?

Oriente Medio sigue en el foco

Esta cumbre de la OTAN se produce en un momento de alta tensión, ya que aunque a priori los ataques en Oriente Medio han cesado, la realidad es que en el estrecho de Ormuz todavía vemos hostilidades que no están permitiendo la recuperación total del tránsito en dicha ruta. Hoy mismo conocíamos que la guardia revolucionaria iraní ha atacado a dos buques comerciales en el estrecho. Este tipo de movimientos sirven para presionar a Estados Unidos a que relaje condiciones para la paz, aunque parece que Trump está cómodo con esta situación porque el petróleo ha vuelto a los niveles previos a la guerra.

Recordemos que para Trump un alto precio del petróleo supone un problema. No para las cuentas nacionales, que se benefician por un aumento de las exportaciones por ese incremento del precio del crudo, sino de cara a los consumidores americanos que se enfrentan a unos costes de la gasolina disparados. Además, el propio Trump usó los bajos precios previos a la guerra para presumir de su gestión, por lo que el relato se le puede caer completamente si de nuevo suben los precios. Todo ello con las elecciones de medio término del mes de noviembre.

Europa en el punto de mira

Volviendo a la OTAN, la reunión de estos dos días es fundamental para tomar la temperatura a los países miembros y el apetito que todavía hay por el gasto en defensa. Recordemos que en Europa hemos tenido recientemente dos grandes fracasos que han afectado al sector en bolsa. Hablamos del fallido proyecto del caza europeo y de las fragatas alemanas. Si el tono sigue siendo bronco y con los gobiernos europeos reticentes en seguir incrementando su gasto en defensa, el sector podría volver a sufrir una corrección que siembre dudas en unos inversores que siguen descontando un escenario muy positivo para la industria.