¿Por qué caen un 2% las acciones de BBVA?

Las acciones de BBVA caen hoy algo más de un 2%, siendo la más bajista del sector bancario español en la jornada. Todo ello a pesar de que no hay noticias negativas sobre la empresa. ¿Por qué caen entonces la acciones de BBVA?

Las acciones de BBVA descuentan dividendo

Hoy es la fecha ex-dividendo de BBVA. Esto significa que el dividendo que pagará el 7 de noviembre, este viernes, se descuenta hoy de la cotización y los inversores que compren hoy acciones ya no tendrán derecho a recibir dicho pago. La rentabilidad por dividendo ronda el 1,85%, por lo que la caída de hoy sin contar el descuento del dividendo sería de menos del 0,3%. Por tanto, BBVA no sería la entidad que más cae hoy.

Menos Bankinter, la banca se anota hoy caídas, pero se deben al sentimiento negativo con el que ha abierto hoy el mercado europeo y en particular el español.

Las acciones de BBVA suben un 85% en este 2025.

