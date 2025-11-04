¿Cuándo es el último día para cobrar el dividendo de BBVA?

BBVA repartirá el 7 de noviembre, es decir, este viernes, uno de sus dividendos más importantes. Sin embargo, como es habitual, el inversor debe estar atento a cuáles son las fechas clave para poder tener derecho a este dividendo y no quedarse fuera del reparto del viernes. ¡Te lo contamos!

El dividendo de BBVA repartirá 0,32 euros por acción

BBVA distribuirá este viernes un dividendo de 0,32 euros por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 1,85% desde los precios actuales. Esto supone un incremento del dividendo con respecto al del año pasado del 10% y en total desembolsará unos 1.800 millones de euros. Sin embargo, hoy es el último día para terminar la jornada con acciones de BBVA y tener derecho al dividendo de este viernes. Esto significa que mañana las acciones de BBVA descontarán este dividendo y ya cotizarán sin derecho a el. Por tanto, los inversores que compren mañana acciones de BBVA ya no recibirán la remuneración del viernes.

BBVA presentó sus cifras la semana pasada, pero el mercado está ahora atento a la próxima semana, cuando Sabadell hará lo propio el día 13 y finalizará la temporada de resultados para la banca española del Ibex 35.

Las acciones de BBVA suben un 85% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de BBVA?

