Elon Musk ha decidido agitar una vez más el panorama tecnológico global, esta vez revolucionando simultáneamente el sector aeroespacial y el de la inteligencia artificial.

Semanas atrás ya había generado expectación con el anuncio de una posible salida a bolsa de SpaceX. Ahora, el empresario ha elevado aún más el nivel confirmando la fusión entre SpaceX y xAI, una operación que daría lugar a una compañía valorada en torno a 1,25 billones de dólares.

Musk ha descrito esta alianza como “el futuro de la inteligencia artificial”. Sin embargo, surge la duda: ¿estamos ante una visión realista o ante otra narrativa ambiciosa diseñada para atraer inversores y elevar la valoración de sus compañías?

IA + espacio: por qué Elon Musk cree que el futuro de la computación está fuera de la Tierra

La fusión entre SpaceX y xAI combina dos compañías de tamaño descomunal y con aspiraciones de liderazgo en sus respectivos sectores.

Por un lado, SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Musk y especializada en el lanzamiento de cohetes, el transporte espacial y la tecnología reutilizable. Su objetivo es abaratar drásticamente el acceso al espacio y avanzar hacia misiones más ambiciosas, incluida la exploración de Marte.

La salida a bolsa de SpaceX ya era uno de los eventos más esperados del mercado. Con la fusión junto a xAI, la atención se ha duplicado, especialmente tras las declaraciones del propio Musk, que sitúa esta alianza como un motor de innovación tanto en la Tierra como fuera de ella.

Según el empresario, la demanda mundial de electricidad crecerá tanto en los próximos años que los recursos terrestres no podrán cubrirla sin generar tensiones medioambientales y sociales. Su solución pasa por abastecer la computación desde el espacio, donde la energía solar es continua y prácticamente ilimitada.

¿Qué aporta xAI a SpaceX y por qué es clave en la nueva estrategia de Musk?

SpaceX no solo ha revolucionado la industria aeroespacial, sino que también ha irrumpido con fuerza en el sector satelital. Starlink, su red global de satélites, ofrece conectividad a aerolíneas, empresas y particulares, convirtiéndose en una infraestructura crítica. Pero ¿cómo encaja la inteligencia artificial en este escenario?

Uno de los principales problemas actuales del sector de la IA es el cuello de botella energético. La IA requiere cantidades masivas de electricidad, y los centros de datos tradicionales están alcanzando sus límites. Expertos llevan meses advirtiendo que la demanda energética crecerá de forma exponencial debido a la IA.

Aquí entra la visión de Musk. Según él, “la forma de menor costo para generar cómputo de IA será en el espacio”.

La idea consiste en lanzar hasta un millón de satélites que funcionen como centros de datos orbitales, alimentados por energía solar continua. Estos satélites ejecutarían modelos de IA y almacenarían datos sin depender de redes eléctricas terrestres.

SpaceX aportaría su capacidad de lanzamiento masivo con Starship y su experiencia en infraestructura orbital. xAI, en cambio, aportaría los modelos de IA y el software necesario para operar esta red. El resultado sería un ecosistema de computación con costes energéticos muy inferiores y capacidad casi ilimitada.

¿Es realista el plan de Musk o solo otra narrativa millonaria?

Elon Musk es un empresario conocido por sus ideas disruptivas y por construir narrativas potentes alrededor de ellas. Tesla es un ejemplo claro: una compañía que cotiza más por expectativas que por métricas financieras tradicionales, y que ahora está diversificando hacia la robótica ante la pérdida de cuota en vehículos eléctricos.

En este caso, la propuesta consiste en generar energía solar en el espacio mediante satélites que actúen como centros de datos orbitales. Estos satélites, que operarían sin interrupciones, recibirían energía solar continua, ejecutarían modelos de IA y almacenarían datos.

SpaceX se encargaría del lanzamiento masivo de estos satélites y, en un futuro, incluso de la fabricación de estructuras en la Luna. El beneficio no sería solo para xAI, sino para todo el ecosistema de inteligencia artificial, que podría acceder a computación más barata y prácticamente ilimitada.

La nueva carrera energética: por qué las Big Tech compiten por controlar la electricidad

Este movimiento encaja con una tendencia clara en el sector. Las grandes tecnológicas están invirtiendo miles de millones en energía para sostener el crecimiento de la IA.

Microsoft, Amazon, Google y Meta han comenzado a firmar acuerdos para abastecer sus centros de datos con energía nuclear, reactivando proyectos que suman varios gigavatios. La razón es simple: garantizar un suministro estable y continuo ante la explosión de la IA.

Al mismo tiempo, Tesla refuerza su papel en energía renovable y almacenamiento a gran escala, integrando soluciones solares y baterías para reducir la dependencia de la red eléctrica tradicional.

La energía se ha convertido en el nuevo cuello de botella tecnológico, y las empresas están invirtiendo directamente en su propia producción para asegurar su crecimiento.

¿Cómo afectará esta fusión a Tesla?

Aunque no existe un vínculo directo, el anuncio de la fusión entre SpaceX y xAI podría influir en la narrativa de Tesla. La acción lleva meses en tendencia bajista desde diciembre, pero un proyecto de esta magnitud podría reforzar la credibilidad de Musk y atraer inversores que compran la narrativa de los robots Optimus y los robotaxis.

Este giro estratégico encaja con la transición de Tesla hacia la robótica y la IA, alejándose del sector de los vehículos eléctricos, donde la competencia es cada vez mayor.

Actualmente, la acción sube un 1% en premercado, aunque habrá que observar su comportamiento en los próximos meses y si la fusión, o la futura salida a bolsa de SpaceX, actúa como catalizador.

