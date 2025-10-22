¿Por qué invertir en el MSCI World?

Participación en el crecimiento mundial: permite capturar el rendimiento de las compañías líderes en tecnología, salud, consumo y finanzas, ponderadas según su peso en la economía global.

Protección frente al dólar: en periodos de debilidad del dólar, los índices globales como el MSCI World tienden a superar al S&P 500 gracias al efecto divisa.

Diversificación global real: agrupa más de 1.500 empresas de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados, reduciendo la dependencia de una sola economía o región.

Los mercados globales luchan por encontrar su rumbo. Las caídas han sido efímeras, ya que los inversores las han visto como oportunidades para añadir algo más de riesgo a sus carteras.

Sin embargo, el panorama es desigual y cada región se mueve al compás de sus propios factores. En Estados Unidos, los mercados viven una alta dependencia de las políticas adoptadas por Donald Trump, lo que añade volatilidad e incertidumbre. Japón marca máximos históricos impulsado por los estímulos fiscales y el aumento del gasto público, mientras que en Europa el sentimiento cambia casi a diario, afectado por las diferencias políticas y económicas entre países.

En este contexto, elegir una sola región se vuelve complicado. Cada mercado responde a dinámicas distintas —políticas, monetarias o macroeconómicas—, lo que hace difícil anticipar cuál ofrecerá mejores rendimientos. Una alternativa para posicionarse ante este escenario es invertir en un producto que represente a las economías desarrolladas en su conjunto, ponderando cada región según su relevancia global. La solución: un ETF que replique el índice MSCI World.

¿Qué es el MSCI World?

El MSCI World es un índice bursátil global que mide el desempeño de las principales empresas de gran y mediana capitalización de los países desarrollados del mundo, con representación de aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil mundial. El peso de Estados Unidos dentro del índice ha crecido en los últimos años debido a su fuerte rendimiento gracias al auge de la inteligencia artificial: hoy las empresas estadounidenses suponen cerca del 72% del MSCI World.

Para ponerlo en perspectiva, las diez mayores compañías de Wall Street representan ya el 40% del S&P 500 y el 22% de la capitalización bursátil mundial. En el pico de la burbuja puntocom, esa cifra apenas alcanzaba el 14%. La diferencia es que, esta vez, las grandes tecnológicas generan beneficios reales, no simples promesas.

¿Por qué invertir en el MSCI World en vez de S&P 500?

Mientras Wall Street sigue rozando nuevos máximos a la espera de la próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, los inversores europeos deben considerar un factor adicional clave: el efecto de las divisas.

Para un inversor en euros, no basta con observar la evolución del S&P 500. El tipo de cambio puede marcar la diferencia. Y en este punto, el MSCI World está ofreciendo mejores resultados desde comienzos de año que el índice estadounidense, por dos razones principales.

El primero porque en algunos países las subidas han sido superiores. El Ibex 35 aunque tenga una representación escasa en el índice ha subido un 36% desde principios de año, el Nikkei japonés un 25%, el Dax alemán un 22% o el FTSE 100 de Reino Unido un 16%, mientras que el S&P 500 asciende un 14,50%.

Pero el principal motivo por el que existe la diferencia actual entre el comportamiento del MSCI World y la del S&P 500 es porque el dólar se ha depreciado con la amplia mayoría de divisas mundiales debido a los estímulos monetarios, fiscales, los ataques de Trump sobre la FED o sus políticas comerciales.

En periodos de debilidad del dólar (como 2002–2007 o 2017), los índices globales como el MSCI World tendieron a superar al S&P 500, mientras que en períodos de dólar fuerte (como 2014–2016 o desde 2021–2024), el S&P 500 superó ampliamente a los globales.

En un entorno global incierto, en el que cada economía avanza a su propio ritmo y el comportamiento de las divisas gana protagonismo, el MSCI World se presenta como una alternativa sólida, diversificada y eficiente. Este instrumento permite capturar el crecimiento de las grandes empresas del mundo —sin depender exclusivamente del ciclo económico o político de Estados Unidos— y ofrece una forma sencilla de participar en la evolución de los mercados desarrollados con una sola inversión. No obstante, antes de invertir en él, será conveniente valorar cuáles son nuestros objetivos y niveles de tolerancia al riesgo.