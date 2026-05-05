🔥¿Por qué las acciones de ACS se disparan un 9%?

Las acciones de ACS se están disparando más de un 9% en estos momentos de la sesión, lo que supondría la mayor subida diaria desde abril del 2020. ¿El motivo? Una subida de precio objetivo y su negocio de centros de datos en el foco.

Jefferies sube el precio objetivo de ACS

La firma de análisis Jefferies ha subido el precio objetivo de ACS desde los 116€ por acción a los 143€, lo que supone un incremento de más del 20%. Además, también hay que sumar que ha subido el precio objetivo de Hochtief (de la cual ACS tiene más del 75% de las acciones), desde 387€ por acción hasta los 480€.

Desde los precios actuales y tras los repuntes de hoy, ACS todavía tendría un potencial de casi el 8% según el precio objetivo de Jefferies, mientras que Hochtief estaría algo sobrevalorada.

Jefferies achaca esta subida de precio objetivo a que la demanda de construcción de centros de datos supera considerablemente a la oferta, aunque también se señala el buen comportamiento de otras partes del negocio.

¿Por qué ACS lo está haciendo tan bien?

ACS tiene una posición clave en el segmento de centros de datos gracias a su filial norteamericana Turner. Esta se ha posicionado como un socio estratégico para hiperescaladores como Meta en la construcción de centros de datos. La semana pasada ya vimos como la mayoría de hiperescaladores aumentaban sus previsiones de inversión, con un capex conjunto que probablemente superará los 700.000 millones de dólares en este 2026. Parte de esas inversiones van a compañías como ACS.

En concreto, el 18% de la cartera de proyectos de ACS está formada por infraestructura digital, mientras que el 37% de la cartera de proyectos de Turner es de dicha infraestructura. De hecho, en el 2025 la cartera de proyectos de infraestructura digital prácticamente se dobló.

Nosotros pensamos que el crecimiento no se concentrará solo en Estados Unidos, sino que en otras regiones del mundo también será necesario una fuerte inversión en centros de datos. De hecho, la propia ACS tiene proyectos en Malasia o Países Bajos. Sin embargo, el sector debe afrontar otro cuello de botella, como es la energía. ACS es un socio fiable y estas empresas no se pueden permitir dejar nada al azar, por lo que la expansión continuará de la mano de la española.

La semana que viene ACS reportará sus resultados del primer trimestre del 2026, el martes 12, donde el mercado prestará especial atención al crecimiento de Turner y en concreto al comportamiento de la cartera de proyectos de infraestructura digital.







¿Cómo comprar acciones de ACS? Las acciones de ACS suben un 55% en este 2026.¿Cómo comprar acciones de ACS?

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