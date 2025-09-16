¿Por qué las acciones de Oracle suben un 2%?

Las accinoes de Oracle (ORCL.US) se disparan después de conocerse que la compañía continuará su colaboración en la nube con TikTok, en virtud de un nuevo acuerdo aprobado por Estados Unidos y China, un movimiento refleja el logro de un marco político y comercial clave para la presencia continua de la aplicación en Estados Unidos. TikTok debe completar el cambio de propiedad a mediados de septiembre o se arriesga a retirarse del mercado estadounidense, con una posible prórroga del plazo. Los analistas creen que, bajo el paraguas de Oracle, TikTok ganará seguridad operativa y disponibilidad en un mercado clave, y la posible compra de la plataforma por parte de Oracle se considera un punto de inflexión en el mercado bursátil.

Oracle celebra el acuerdo de China y Estados Unidos

La administración Trump acaba de confirmar la firma de un acuerdo marco con China, que prevé la adquisición de las operaciones estadounidenses de TikTok por una entidad controlada por Estados Unidos. El proceso se finalizará durante la conversación del viernes entre Trump y Xi Jinping, y todo podría completarse en un plazo de 30 a 45 días si no hay más retrasos ni obstáculos legales. Se espera que nuevas empresas estadounidenses se unan al grupo de grandes inversores, lo que significa que TikTok podría ser vendida a un "grupo de empresas muy grandes", que Trump anunciará en las próximas semanas como comprador oficial. Oracle sigue siendo una de las candidatas para la adquisición. Las negociaciones se llevaron a cabo bajo presión debido a la próxima fecha límite para la retirada de TikTok del mercado estadounidense, por lo que el ritmo y la determinación de ambas partes fueron muy altos. Los detalles sobre las acciones finales de ByteDance, la división de algoritmos y el impacto en el poder blando aún están por determinar, pero la prioridad es cumplir con los requisitos de seguridad nacional de Estados Unidos y reducir las tensiones en las relaciones comerciales.

Bloomberg señala que el cierre definitivo de la transacción podría requerir un consorcio más amplio de empresas. Las acciones de Oracle suben hoy un 2% después de haber subido también un 3,4% ayer.

Precio de la acción de Oracle

Fuente : Plataforma de XTB