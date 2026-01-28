¿Por qué las acciones de Solaria se hunden un 3%?

- Aumentan las posiciones cortas en Solaria tras un excelente 2025 bursátil
- Parvus Asset eleva su apuesta bajista y, junto a otros fondos, acumula ya un 4,38% del capital en posiciones cortas.
- Aumentan las posiciones cortas en Solaria tras un excelente 2025 bursátil
- Parvus Asset eleva su apuesta bajista y, junto a otros fondos, acumula ya un 4,38% del capital en posiciones cortas.
Las acciones de Solaria se hunden un 3,2% en estos momentos, en una nueva corrección de la renovable española. En el conjunto del 2026, el retroceso de la fotovoltaica española se suaviza en el 1,56%. Todo ello tras un 2025 en el que el valor subió un 110%, acumulando periodos marcados de short-squeeze.
Parvus Asset aumenta su posición corta en Solaria
El motivo detrás de la caída que registran hoy las acciones de Solaria lo encontramos en la gestora Parvus Asset Mgmt Jersey, que ha aumentado su posición corta neta en la compañía en un 12,50%, hasta los 1,12 millones de acciones, lo que representa el 0,9% del capital de la firma. Por otro lado, Capital Fund Management SA ha reducido ligeramente su posición neta hasta los 1,2 millones de acciones, lo que representa el 0,96% del capital de la compañía.
Al menos cinco inversores han revelado posiciones cortas en Solaria Energía (por encima del 0,5% cada una de ellas). Las posiciones cortas reveladas suponen 5,47 millones de acciones, lo que representa el 4,38% del capital en circulación de la compañía. Marchant MC tiene la mayor posición corta, con 1,5 millones de acciones, lo que representa el 1,20%.
¿Cómo comprar acciones de Solaria?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Compañías de videojuegos con fuertes descuentos 🚨 ¿Puede Project Genie poner fin a la era tradicional del gaming?
Sorprenden los resultados de Lockheed Martin en un escenario de tensiones globales crecientes
IBM resurge con fuerza gracias a la IA: el viejo gigante vuelve a sorprender al mercado
Las acciones de Visa y Mastercard, los dueños del monopolio de las tarjetas, caen pese a sus buenos resultados: ¿qué está pasando?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.