¿Por qué las acciones de Solaria se hunden un 3%?

Las acciones de Solaria se hunden un 3,2% en estos momentos, en una nueva corrección de la renovable española. En el conjunto del 2026, el retroceso de la fotovoltaica española se suaviza en el 1,56%. Todo ello tras un 2025 en el que el valor subió un 110%, acumulando periodos marcados de short-squeeze.

Parvus Asset aumenta su posición corta en Solaria

El motivo detrás de la caída que registran hoy las acciones de Solaria lo encontramos en la gestora Parvus Asset Mgmt Jersey, que ha aumentado su posición corta neta en la compañía en un 12,50%, hasta los 1,12 millones de acciones, lo que representa el 0,9% del capital de la firma. Por otro lado, Capital Fund Management SA ha reducido ligeramente su posición neta hasta los 1,2 millones de acciones, lo que representa el 0,96% del capital de la compañía.

Al menos cinco inversores han revelado posiciones cortas en Solaria Energía (por encima del 0,5% cada una de ellas). Las posiciones cortas reveladas suponen 5,47 millones de acciones, lo que representa el 4,38% del capital en circulación de la compañía. Marchant MC tiene la mayor posición corta, con 1,5 millones de acciones, lo que representa el 1,20%.

Fuente: Plataforma de XTB

