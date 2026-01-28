Amazon anuncia despidos de unos 16.000 empleados para centrarse en la inteligencia artificial. Este anuncio se produce en mitad de una ola de inversiones en la IA y en una carrera entre los hiperescaladores por construir el mejor modelo y llegar el primero a un mercado qué en algunas áreas no está claro que impacto tendrá. ¿Qué está viendo Amazon que no están viendo las demás empresas?

Amazon anuncia otra ronda de despidos

En octubre del 2025 Amazon anunció el despido de 14.000 empleados para concentrar recursos en la IA. Hoy, se ha anunciado otra ronda de despidos de unas 16.000 personas. Esto deja unos despidos de 30.000 empleados, lo que realmente tiene poco impacto en el total de empleados, que rondan los 1,5 millones. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué Amazon anuncia despidos con sus beneficios creciendo un 43% interanual?

Amazon necesita efectivo

Amazon es una de las compañías que más invierten en capex, sobre todo destinado al desarrollo de la IA. En ese sentido, aunque la compañía incrementó más de un 43% su beneficio neto de los 9 primeros meses del 2025, tiene necesidades de liquidez. Esto puede verse en su flujo de caja libre, que se desplomó en los últimos 12 meses terminados en octubre desde alrededor de los 43.000 millones de dólares, hasta algo más de los 10.500 millones de dólares. De hecho, en los 9 primeros meses del 2025 la empresa reportó un flujo de caja libre negativo de -7.242 millones de dólares. ¿A qué se debe esta caída? Pues principalmente a un aumento del capex. A pesar de que su flujo de caja operativo crece, el capex está creciendo a un mayor ritmo. En concreto, en los 9 primeros meses del 2025 subió un 67,3%, mientras que en los 12 meses terminados en octubre del 2025 el capex se había incrementado en un 72,2%. Estos aumentos se deben a las inversiones en el desarrollo de la IA, que dependen de los centros de datos y que en definitiva requiere son intensivas en capital.

De momento Amazon tiene más de 43.000 millones de caja neta, pero si la generación de caja se sigue deteriorando, veremos también una fuerte caída de su caja neta.

Las acciones de Amazon suben un 8% en el año.

