¿Por qué se hunden las acciones de Enagás?

- Enagás descuenta su dividendo de 40 céntimos por acción.
- Las acciones de Enagás caen más de un 2%.
Las acciones de Enagás, la gasista del Ibex 35, arrancan la sesión de hoy liderando la parte baja de la tabla. La compañía, que en su presentación de resultados de los nueve primeros meses del año sorprendió al mercado tras mejorar las cifras esperadas por el consenso, se está anotando un descenso de más del 2% que le lleva a cotizar en torno a los 13 euros por título, pero los inversores pueden estar tranquilos: el motivo no es otro que el descuento de dividendo.
Las acciones de Enagás descuentan dividendo
En concreto, las acciones de Enagás están descontando el dividendo de 0,4 euros brutos por título que la compañía abonará el próximo 23 de diciembre. Este dividendo, que se suma al reparto que la compañía ejecutó el pasado mes de julio, cuando abonó un total de 0,6 euros por título, presenta una rentabilidad del 2,95% en comparación con el precio que firmó el valor al cierre de la jornada de ayer. La caída en Bolsa firmada hoy se queda por debajo de la rentabilidad del dividendo, por lo que, de no haber descontando esta retribución, las acciones de Enagás estarían repuntando en la apertura del Ibex 35.
Con este nuevo dividendo, Enagás completa su reparto de dividendo para el ejercicio de 2025, cumpliendo así con su política de dividendos, por la que la compañía reparte un euro bruto por acción entre sus accionistas. Hoy es la fecha exdividend, por lo que las acciones de Enagás que se adquieran hoy ya no tendrán derecho a este reparto.
En la jornada de hoy, las acciones de Enagás retroceden un 2,5%. En el acumulado del año, no obstante, la compañía firma una revalorización del 11,2%.
¿Cómo comprar acciones de Enagás?
¿Cómo comprar acciones de Enagás?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Enagás (ENG.ES) para invertir en la compañía.
