¿Por qué se hunden las acciones de Mapfre?

Las dudas sobre Mapfre van a más, y distintas casas de análisis se están posicionando en consonancia. Precisamente, la última recomendación de UBS está generando hoy una fuerte corrección en las acciones de la firma, que hoy se posicionan como las más bajistas de un Ibex 35 que ha abierto con pérdidas.

Las acciones de Mapfre acusan la recomendación de UBS

En concreto, UBS está recomendando vender las acciones de Mapfre tras señalar que el múltiplo de la prima de la compañía no refleja los obstáculos operativos a los que se enfrenta.. La casa de análisis suiza ha iniciado su cobertura de la aseguradora española otorgándole un precio objetivo de 3,85 euros por título, una cifra que se sitúa por debajo del precio de cierre que alcanzó ayer la compañía.

Tras la recomendación de la firma, las acciones de Mapfre se han anotado una acusada caída de más del 6%, su mayor caída desde el pasado 31 de octubre, que ha devuelto su precio al soporte de los 4 euros por título. Mapfre se coloca así como la compañía con peor rendimiento tanto del índice Stoxx 600 Insurance como del Ibex 35, selectivo que hoy se está dejando más de un 1%.

Mapfre enfrenta desafíos con el negocio de reaseguros y en el mercado brasileño, mientras que las continuas pérdidas en EMEA se ven solo parcialmente compensadas por las tendencias positivas en España. A esto hay que añadir su ROE decreciente a consecuencia de la diversificación de su modelo de negocio.

En 2025, las acciones de Mapfre consiguieron una subida acumulada del 71,8%. En lo que llevamos de este nuevo año, la firma pierde más de un 5% en Bolsa.

Fuente: Plataforma de XTB

