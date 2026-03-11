El Ibex 35 cae… pero resiste mejor que Europa en plena tensión en Oriente Medio

El Ibex 35 había abierto con caídas de medio punto porcentual, pero resiste mucho más que el resto de Europa. El conflicto en Oriente Medio sigue generando incertidumbre e incluso se había empezado a hablar sobre que la marina de Estados Unidos había escoltado un buque en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha negado dicho suceso, pero el mercado sigue viendo los ataques como una amenaza.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria suben más de un 3% después de que RBC haya subido su precio objetivo y mejorado su recomendación. La compañía sigue generando opiniones divididas y mientras unas firmas se ponen en corto, otras mejoran sus perspectivas. El argumento a favor puede ser unos precios de la energía más altos, mientras que en contra podría ser el alto apalancamiento de la compañía. Inditex sube un 2%, a pesar de que en los primeros compases de la jornada ha despegado un 5% después de presentar unas sólidas cifras del 2025. Ya hemos analizado sus resultados en otra noticia de nuestra plataforma. Cómo conclusión podemos decir que el crecimiento del primer mes de ventas de su 2026 fiscal los ingresos han crecido un 9% interanual a tipo de cambio constante y en este ejercicio se espera un impacto de la divisa de tan solo el 1%, por lo que las cifras de la compañía pueden ser muy buenas en este 2026. Si sumamos la expansión del espacio comercial y la integración de la nueva tecnología de alarmado y de pago, además de una mejora en el sentimiento del consumidor en el sector, el 2026 puede ser un gran año para Inditex.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Rovi caen con fuerza después de que Jefferies le haya recortado su recomendación, a pesar de aumentar su precio objetivo. Este contraste se produce por el repunte de las acciones en este 2026. A la casa de análisis le preocupa la caída de los volúmenes de vacunación y la falta de visibilidad para su negocio de fabricación de terceros. Las acciones de Indra también caen, después de que Rheinmetall haya presentado unas cifras que se han quedado por debajo de lo esperado y con unas perspectivas que no han convencido al mercado. El sector defensa cotiza a múltiplos muy exigentes y esto pesa también sobre Indra, aunque su valoración no sea tan alta como la del resto de compañías especializadas. IAG también cae, aunque viene de una sesión en la que se anotó fuertes repuntes.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.







