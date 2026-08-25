- Impulso por la caída del crudo: Las acciones de IAG suben más de un 2,5% situándose entre los valores más alcistas del selectivo, impulsadas por un descenso del 2% en el barril Brent que lo coloca por debajo de los 88 dólares.
- Alivio en el principal coste operativo: La presión bajista del petróleo beneficiará las cuentas de la aerolínea a largo plazo al abaratar la factura del combustible, que representa su mayor gasto de explotación.
- Revalorización del 7% en 2026: Tras superar los temores de escasez de suministro de meses previos, las acciones de IAG acumulan una subida del 7% en el mercado en lo que va de año.
- Impulso por la caída del crudo: Las acciones de IAG suben más de un 2,5% situándose entre los valores más alcistas del selectivo, impulsadas por un descenso del 2% en el barril Brent que lo coloca por debajo de los 88 dólares.
- Alivio en el principal coste operativo: La presión bajista del petróleo beneficiará las cuentas de la aerolínea a largo plazo al abaratar la factura del combustible, que representa su mayor gasto de explotación.
- Revalorización del 7% en 2026: Tras superar los temores de escasez de suministro de meses previos, las acciones de IAG acumulan una subida del 7% en el mercado en lo que va de año.
Las acciones de IAG vuelven a subir hoy con fuerza y se colocan como una de las más alcistas del selectivo español. La compañía ha pasado de estar amenazada por la posible escasez de combustible a despuntar por las caídas en los precios del petróleo, encadenando así una nueva jornada de subidas. ¿Qué pasa con las acciones de IAG?
Las acciones de IAG despuntan
Las acciones de IAG, que ayer ya repuntaron, suben hoy más de un 2,5% a pesar de que no hay noticias relativas al valor. Sin embargo, tenemos que señalar la caída de los precios del petróleo, que hoy descienden otro 2% y deja al barril de brent por debajo de los 88 dólares.
El coste del combustible es el principal coste operativo de IAG, por lo que cuando se producen movimientos en el precio del crudo también solemos ver su repercusión en las acciones de IAG. En cualquier caso, no significa que la caída del petróleo suponga una reducción automática del coste del combustible.
Sin embargo, es cierto que mientras más presión bajista haya para el petróleo mejor lo harán las cuentas de IAG porque a la larga se terminará transmitiendo a menores precios del combustible.
Las acciones de IAG suben un 7% en este 2026.
¿Cómo comprar acciones de IAG?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG (IAG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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