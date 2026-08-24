La matriz de Iberia y British Airways encabeza las subidas del selectivo español mientras el crudo Brent retrocede a la espera del paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán. Las acciones de IAG se han convertido este lunes en el gran motor del Ibex 35. En la sesión de Madrid, el valor cotiza en los 5,03 €, con un avance intradía del +2,15%. La compañía capitaliza ya 22.170 millones de euros en la Bolsa española.

El petróleo, motor de la subida de las acciones de IAG

El detonante inmediato de la subida de las acciones de IAG es la fuerte caída del petróleo. El barril de Brent, referencia en Europa, cotiza en 91,3 dólares, un descenso intradía del 1,5%, mientras el WTI estadounidense retrocede a un ritmo algo mayor (-1,85%) por debajo de los 86 dólares. El combustible es el principal coste operativo de cualquier aerolínea, así que cada caída relevante del crudo se traduce casi mecánicamente en compras sobre valores como IAG.

En paralelo, los mercados esperan hoy el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el paquete de sanciones “más duro de la historia” contra Irán. El recorte llega además tras dos semanas consecutivas de subidas superiores al 5% en el petróleo, alimentadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, por lo que el mercado del petróleo se mantiene extremadamente volátil y sensible a cualquier noticia geopolítica. IAG ya vivió un episodio parecido en marzo, cuando un desplome del 11% del crudo disparó la acción más de un 5%, lo que confirma la altísima correlación inversa entre el precio del barril y el comportamiento bursátil del grupo.

RBC eleva el precio objetivo de IAG

A esto se suma que el pasado 21 de agosto, RBC Capital Markets mantuvo su recomendación de sobreponderar/comprar y elevó su precio objetivo sobre las acciones de IAG desde los 465 hasta los 500 peniques, lo que supone un 16,1% de potencial de revalorización sobre su cotización actual en la bolsa de Londres. El banco canadiense sostiene que la valoración, el perfil de rentabilidad y el rendimiento del flujo de caja siguen siendo atractivos para IAG, apoyado en la estrechez de capacidad en las rutas de largo radio, que sostiene los márgenes, y en una rentabilidad por caja del 7%-8% que RBC proyecta para el bienio 2026-2027.

Un negocio que resiste pese al encarecimiento del combustible

Esta mejora de recomendación llega apenas tres semanas después de que IAG presentara sus resultados del primer semestre. El grupo ganó 1.033 millones de euros hasta junio, un 20,6% menos que un año antes, penalizado por un encarecimiento del combustible que disparó esa partida de coste un 23% en el segundo trimestre por el impacto del conflicto en Oriente Próximo. Con todo, los ingresos crecieron un 1% hasta 16.064 millones de euros y el beneficio operativo antes de partidas excepcionales quedó en 1.757 millones, con un margen del 10,9%.

El consejero delegado, Luis Gallego, recortó la previsión de crecimiento de capacidad para 2026 desde el 3% hasta un nivel plano y rebajó ligeramente la factura de combustible esperada para el ejercicio, hasta un rango de 8.300-8.600 millones de euros, pero mantiene el objetivo de cerrar el año con un margen operativo de entre el 12% y el 15%. Iberia se ha consolidado como la aerolínea más rentable del grupo, con un margen operativo del 13,5% en el semestre (17,3% en el segundo trimestre), por encima del 11,9% de British Airways y de la media del 10,9% del conjunto de IAG (Preferente). Es precisamente esta combinación de márgenes elevados, generación de caja y deuda neta decreciente (4.692 millones de euros al cierre de junio, frente a 5.948 millones a cierre de 2025) la que el mercado podría no estar pagando en su totalidad.

Cotización de las acciones de IAG

El Ibex 35 cotiza este lunes por encima de los 20.000 puntos, tras firmar una subida del 0,35% intradía. En ese contexto, IAG se distancia claramente del resto del selectivo, situándose por delante de otros valores que también lideran el incremento de la sesión como Caixabank o Acerinox. La aerolínea española repunta tras una notable corrección del 13% sufrida a comienzos de agosto. Su precio por acción acaba de superar el nivel de los 5 euros, y encara ahora la resistencia técnica de los 5,25 euros. Con la subida de hoy, las acciones de IAG acumulan una revalorización superior al 30% desde los mínimos de marzo, en torno a los 3,82 euros. La compañía, además, se coloca entre las aerolíneas europeas mejor valoradas por el consenso de mercado.

Fuente: Plataforma de XTB

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