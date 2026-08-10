🔮¿Qué nos depara la semana en Wall Street?

Revisiones inusuales al alza para el S&P 500: Los analistas han elevado de forma atípica sus estimaciones de beneficio por acción para el tercer trimestre y un 3,2% para el conjunto de 2026, anticipando que el mercado vivirá una nueva fase de expansión de beneficios liderada por el sector tecnológico.

Riesgo por un exceso de expectativas: La alta exigencia de los inversores está castigando a compañías que presentan buenos fundamentales; un ejemplo de ello fue AMD, cuyas acciones cayeron un 7% a pesar de superar las previsiones con un incremento del 50% en sus ingresos.

Impulso bursátil y auge de la IA: Las bolsas globales alcanzaron máximos históricos gracias a los sólidos resultados empresariales y al despegue del sector de semiconductores, impulsado por una sólida demanda de inteligencia artificial ejemplificada en el repunte cercano al 30% de Palantir.

Cómo suele ocurrir, la temporada de resultados ha provocado una alta volatilidad en los mercados financieros aunque en esta ocasión podemos decir que las cifras han gustado al mercado. La semana pasada el Ibex 35, DAX, CAC 40 o S&P 500 rompieron máximos históricos impulsados por el optimismo en Oriente Medio y los resultados empresariales.

Los semiconductores siguen en el foco

En Wall Street las empresas de semiconductores volaron. El índice SOX, que recoge la evolución de dicho sector, despegó más de un 8% después de que se despejaran las dudas sobre la demanda de IA. Sin ir más lejos, Palantir subió casi un 30% después de presentar unos resultados récord que demostraban como la IA se está integrando en el negocio. Sus ingresos crecieron un 93% interanual y consiguió batir las expectativas del consenso de analistas, que también quedó sorprendido con el aumento de sus previsiones de ingresos, beneficio operativo y flujo de caja libre.

La relación es clara: las empresas que implementan la IA están viendo un fuerte crecimiento de la demanda, además de permitirle mejorar sus procesos productivos. Y todo esto necesita capacidad de cómputo, que se traduce en centros de datos que necesitan diferentes tipos de chips. Por tanto, los inversores están prestando atención a toda la cadena de suministro porque a medida que la IA avanza, también se hacen más complejos los centros de datos y arrastran más compañías dentro de su ámbito.

Cuidado con las expectativas...

Pero esto también tiene un punto negativo: un exceso de expectativas. Algunos inversores están empezando a descontar unas expectativas en ocasiones difícilmente conseguibles. Esto está provocando que aunque una compañía bata al consenso del mercado, experimente caídas en el precio de sus acciones. Un ejemplo de ello es AMD. La empresa incrementó sus ingresos en un 50%, batiendo las expectativas del consenso. Sin embargo, experimentó una caída en sus acciones del 7%.

Las expectativas se disparan

El consenso de analistas ha incrementado sus expectativas de beneficios por acción de las compañías del S&P 500 para el tercer trimestre en un 0,3% y se trata del segundo trimestre consecutivo y la cuarta vez en los últimos cinco trimestres que se incrementaron las expectativas de beneficios por acción durante el primer mes del trimestre (julio). Esto es totalmente inusual, ya que normalmente es un mes donde se reducen las estimaciones. Con sectores como la energía (+2,6%), financiero (1,7%) o tecnológico (1,4%) como los grandes beneficiados. Además, se incrementó también en un 3,2% el beneficio por acción estimado para el 2026 al completo. Es decir, el mercado no está viendo un simple rebote de los beneficios, sino que ven otro rally en los beneficios de las compañías del S&P 500 liderado por las empresas tecnológicas y de comunicación.