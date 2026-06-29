¿Por qué suben más de un 20% las acciones de Comcast?

Las acciones de Comcast se disparan más de un 20%, registrando su mayor subida desde 2008, después de que la compañía anunciara la escisión de NBCUniversal y Sky en una nueva empresa cotizada. La operación, que previsiblemente se completará dentro de aproximadamente un año, permitirá que los actuales accionistas mantengan participaciones tanto en Comcast como en la nueva compañía de medios.

La reacción del mercado refleja el optimismo de los inversores ante una operación que busca simplificar la estructura del grupo y desbloquear valor en un momento en el que la industria de las telecomunicaciones y el entretenimiento atraviesa una profunda transformación.

Comcast separa sus negocios

La compañía ha decidido separar sus negocios de medios y entretenimiento de su negocio principal de conectividad.

Tras la operación, Comcast conservará sus actividades de banda ancha, telefonía móvil y televisión por cable, un negocio que actualmente presta servicio a 65 millones de clientes en Estados Unidos. Por su parte, la nueva NBCUniversal integrará algunos de los activos más importantes del grupo, entre ellos Universal Studios, Peacock, NBC, Telemundo, DreamWorks, los parques temáticos y Sky, convirtiéndose en una de las mayores compañías de entretenimiento del mundo.

Comcast también ha anunciado que mantendrá inicialmente una participación de hasta el 19,9% en la nueva NBCUniversal durante aproximadamente un año tras la escisión, con el objetivo de venderla posteriormente de forma eficiente desde el punto de vista fiscal.

Las acciones de Comcast se disparan

La principal razón detrás de la gran subida que están registrando hoy las acciones de Comcast es que el mercado considera que ambas compañías podrán ser valoradas de forma independiente y desarrollar estrategias mucho más claras.

Hasta ahora, Comcast reunía bajo una misma empresa negocios con perfiles completamente distintos. Mientras la división de telecomunicaciones genera ingresos recurrentes y relativamente estables, el negocio de medios depende mucho más de la publicidad, el éxito del streaming, la producción audiovisual o la asistencia a parques temáticos.

Esta mezcla provocaba lo que en bolsa se conoce como "descuento de conglomerado", una situación en la que el mercado termina valorando el conjunto por debajo de la suma de sus partes.

Con la separación, muchos inversores consideran que tanto Comcast como NBCUniversal podrán cotizar con valoraciones más ajustadas a sus respectivos negocios.

Un cambio estratégico para adaptarse al nuevo mercado

La operación también refleja cómo está cambiando la industria del entretenimiento. Durante los últimos años, millones de consumidores han abandonado la televisión por cable para consumir contenido a través de plataformas de streaming, mientras que operadores de telecomunicaciones y nuevos competidores como Starlink han intensificado la competencia en el negocio de la conectividad.

Antes del anuncio, las acciones de Comcast acumulaban una caída cercana al 30% durante el último año, situando la valoración bursátil de la compañía en niveles próximos a los mínimos de la última década.

Con esta reorganización, Comcast pretende ofrecer a los inversores un negocio de conectividad más sencillo y predecible, mientras que NBCUniversal dispondrá de mayor flexibilidad para competir en el mercado global del entretenimiento e incluso participar en futuras operaciones corporativas.

La tendencia de Wall Street: separar para crear valor

Más allá del caso concreto de Comcast, la operación confirma una tendencia cada vez más habitual en Wall Street. En los últimos años General Electric se dividió en tres empresas independientes, Johnson & Johnson creó Kenvue para separar su negocio de consumo, IBM escindió Kyndryl y DowDuPont terminó convirtiéndose en tres compañías distintas.

En lugar de construir grandes conglomerados, muchas compañías están optando por dividir sus negocios para que cada uno pueda desarrollar su propia estrategia y atraer a un perfil de inversor diferente.

El caso de Comcast resulta especialmente simbólico. Hace quince años la compañía apostó por integrar NBCUniversal para crear uno de los mayores grupos de medios del mundo. Hoy, el mercado celebra precisamente la estrategia contraria: separar negocios para hacerlos más simples, transparentes y fáciles de valorar.

La fuerte reacción bursátil demuestra que los inversores siguen premiando este tipo de operaciones cuando consideran que permiten aflorar valor oculto y mejorar el potencial de crecimiento de cada división por separado.