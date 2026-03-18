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Invertir implica riesgos.
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9:55 · 18 de marzo de 2026

Powell decide hoy el tono del trimestre: índices expectantes antes de una de las reuniones más delicadas del año

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Powell será el verdadero catalizador del día: las nuevas proyecciones marcarán el rumbo del dólar y de Wall Street.

El calendario económico de hoy está casi totalmente centrado en la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. Se espera ampliamente que los responsables mantengan los tipos sin cambios en el 3,75%, pero el mercado también recibirá nuevas proyecciones y, sobre todo, escuchará atentamente a Jerome Powell. Diez horas antes de la decisión, los índices bursátiles avanzan.

Calendario económico

7:00 GMT – Inflación HICP de la eurozona (final)

  • Interanual: Previsión 1,9% | Anterior 1,9%

  • Mensual: Previsión 0,7% | Anterior -0,6%

  • HICP subyacente interanual: Previsión 2,4% | Anterior 2,4%

9:30 GMT – Índice de Precios de Producción (PPI) de EE. UU.

  • PPI interanual: Previsión 3,0% | Anterior 2,9%

  • PPI mensual: Previsión 0,3% | Anterior 0,5%

  • PPI subyacente interanual: Previsión 3,7% | Anterior 3,6%

  • PPI subyacente mensual: Previsión 0,3% | Anterior 0,8%

10:45 GMT – Decisión de tipos del Banco de Canadá

  • Previsión 2,25% | Anterior 2,25%

  • Rueda de prensa de Macklem a las 13:30 GMT

11:00 GMT – EE. UU.

  • Pedidos de fábrica (MoM): Previsión 0,1% | Anterior -0,7%

  • Bienes duraderos (revisión): Previsión 0,0% | Anterior 0,0%

11:30 GMT – Inventarios EIA (EE. UU.)

  • Crudo: Previsión -1,5M | Anterior 3,824M

  • Gasolina: Previsión -2,0M | Anterior -3,654M

  • Destilados: Previsión -1,5M | Anterior -1,349M

  • Cushing: Anterior 0,117M

17:00 GMT – Decisión de tipos de la Fed (EE. UU.)

  • Previsión 3,75% | Anterior 3,75%

  • Declaración + proyecciones del FOMC

  • Proyección mediana actual: Previsión 3,375% | Anterior 3,625%

  • Proyección mediana próximo año: Previsión 3,125% | Anterior 3,375%

  • Proyección mediana próximos 2 años: Previsión 3,125% | Anterior 3,125%

  • Proyección mediana largo plazo: Previsión 3,125% | Anterior 3,0%

17:30 GMT – Rueda de prensa del FOMC (Jerome Powell)

Gráfica del Russell 2000

CotizaciÃ³n del Russell 2000

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