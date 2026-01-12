Powell en problemas, Wall Street en números rojos

Al inicio de la sesión en Wall Street, el Dow Jones Industrial Average registra una caída de 0,5%, el S&P 500 retrocede 0,2% y el Nasdaq Composite baja 0,1%, reflejando un aumento de la incertidumbre entre los inversionistas en medio de la escalada de tensiones políticas en torno a la Reserva Federal.
Durante el fin de semana, fiscales federales de EE. UU. iniciaron una investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, relacionada con el proyecto de renovación de la sede del banco central y con su testimonio ante el Senado. El Departamento de Justicia emitió citaciones a un gran jurado y sugirió la posibilidad de presentar cargos, un hecho sin precedentes en la historia moderna de la Reserva Federal. Powell negó las acusaciones y las calificó como un ataque con motivaciones políticas, destinado a presionar al banco central para acelerar los recortes de tasas de interés, tal como ha solicitado la administración de Donald Trump.
Las caídas en la renta variable responden a la preocupación de los inversionistas por la independencia de la Fed y por un posible aumento del riesgo y la volatilidad en la política monetaria. La presión política sobre el banco central podría influir en las decisiones de tasas, en los costos de financiamiento y en la estabilidad general de la economía estadounidense, incrementando la incertidumbre tanto en el corto como en el largo plazo.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas
-
Beam Therapeutics registra un alza cercana a 20% tras anunciar avances en el desarrollo de medicina genética de precisión y presentar sus planes estratégicos para 2026. La compañía destacó progresos recientes en enfermedades genéticas hepáticas y hematología, definió prioridades estratégicas para el año y extendió su proyección de financiamiento hasta 2029. Además, continúa la expansión de su portafolio en enfermedades genéticas del hígado, con un nuevo programa que se anunciará en el primer semestre de 2026.
-
Birkenstock sube más de 2% tras informar ingresos preliminares del primer trimestre fiscal de 2026 por €402 millones, lo que representa un aumento interanual de 11,1% en cifras reportadas y un crecimiento de 17,8% a tipo de cambio constante. La empresa publicará sus resultados completos el 12 de febrero.
-
UnitedHealth Group presenta una caída cercana a 2% luego de que un comité del Senado concluyera que la compañía habría utilizado “tácticas agresivas” para incrementar los pagos federales dentro del programa Medicare Advantage. La empresa negó parte de las acusaciones.
Euphoria hits semiconductor stocks 📈 KLA Corp hits an all-time high
Fármaco experimental suspendido❓💊 Las acciones de Disc Medicine (IRON.US) caen más de 7% 🚨
El Ibex 35 se queda rezagado
🔴 EN DIRECTO: Plan de inversión de enero
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.