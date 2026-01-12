Powell en problemas, Wall Street en números rojos

Al inicio de la sesión en Wall Street, el Dow Jones Industrial Average registra una caída de 0,5%, el S&P 500 retrocede 0,2% y el Nasdaq Composite baja 0,1%, reflejando un aumento de la incertidumbre entre los inversionistas en medio de la escalada de tensiones políticas en torno a la Reserva Federal.

Durante el fin de semana, fiscales federales de EE. UU. iniciaron una investigación criminal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, relacionada con el proyecto de renovación de la sede del banco central y con su testimonio ante el Senado. El Departamento de Justicia emitió citaciones a un gran jurado y sugirió la posibilidad de presentar cargos, un hecho sin precedentes en la historia moderna de la Reserva Federal. Powell negó las acusaciones y las calificó como un ataque con motivaciones políticas, destinado a presionar al banco central para acelerar los recortes de tasas de interés, tal como ha solicitado la administración de Donald Trump.

Las caídas en la renta variable responden a la preocupación de los inversionistas por la independencia de la Fed y por un posible aumento del riesgo y la volatilidad en la política monetaria. La presión política sobre el banco central podría influir en las decisiones de tasas, en los costos de financiamiento y en la estabilidad general de la economía estadounidense, incrementando la incertidumbre tanto en el corto como en el largo plazo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas