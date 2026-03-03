- El private credit muestra tensión creciente, con señales que ya afectan a varias gestoras relevantes.
- Los reembolsos elevados reflejan un cambio de ánimo entre inversores y dudas sobre la solidez del modelo.
- Factores como valoraciones altas y la exposición a empresas sensibles a la IA aumentan la preocupación.
- El sector entra en una fase de prueba, donde la liquidez y la resiliencia serán determinantes.
- El private credit muestra tensión creciente, con señales que ya afectan a varias gestoras relevantes.
- Los reembolsos elevados reflejan un cambio de ánimo entre inversores y dudas sobre la solidez del modelo.
- Factores como valoraciones altas y la exposición a empresas sensibles a la IA aumentan la preocupación.
- El sector entra en una fase de prueba, donde la liquidez y la resiliencia serán determinantes.
El mercado de private credit continúa mostrando señales de tensión, igual que ocurrió con Blue Owl a mediados de febrero. Esta vez ha sido Blackstone quien ha anunciado una oleada de solicitudes de retirada por parte de sus clientes.
El movimiento ha encendido las alarmas en todo el sector, donde muchas gestoras temen que la situación pueda escalar. La gran pregunta es evidente: ¿estamos ante un simple ajuste técnico o ante el inicio de algo más profundo?
Blue Owl: el primer aviso serio para el crédito privado
Blue Owl se convirtió en uno de los ejemplos más claros del estrés que atraviesa el crédito privado. Uno de sus fondos tecnológicos sufrió un reembolso masivo, muy por encima de los límites habituales de liquidez en este tipo de vehículos.
Al mismo tiempo, otro fondo de la gestora llegó a bloquear retiradas y a vender activos para poder devolver capital a los inversores, una señal de tensión operativa poco habitual en el sector.
Estos episodios importan porque muestran que la presión de liquidez no es aislada: está afectando a múltiples gestoras y empieza a poner en duda la estabilidad del modelo.
Blackstone sufre el mayor trimestre de reembolsos de su historia
El mercado de private credit vive uno de sus momentos más delicados. Blackstone ha permitido a los inversores retirar un 7,9% de las participaciones de su fondo estrella de private credit, unos 3.800 millones de dólares, el mayor volumen desde su creación.
El vehículo, que gestiona 82.000 millones incluyendo apalancamiento, superó ampliamente su límite habitual del 5% trimestral, lo que obligó a la firma a:
- Ampliar la oferta de recompra hasta el 7%.
- Cubrir el 0,9% restante con aportaciones de empleados.
Este episodio marca un cambio de sentimiento entre inversores minoristas y de alto patrimonio, que empiezan a mostrar cautela ante un sector que llevaba años creciendo sin freno.
Adicionalmente, este episodio ha provocado una de las mayores caídas recientes en la acción: nada más abrir el mercado, el título se desplomó un 7%, prolongando la tendencia bajista de la compañía. Esta mala racha se traduce en una caída acumulada del 30% desde comienzos de año.
¿Por qué crece el nerviosismo? Valoraciones, tecnología y el impacto de la IA
Los reembolsos no son un hecho aislado. El mercado teme que el private credit esté entrando en una fase de vulnerabilidad por tres factores principales:
- Valoraciones infladas tras años de expansión acelerada.
- Alta exposición a empresas de software, especialmente sensibles a la disrupción de la IA.
- Riesgo de impagos si la inteligencia artificial erosiona los modelos de negocio de compañías financiadas por estos fondos.
Algunos análisis internos del sector por UBS apuntan a que, en un escenario de disrupción agresiva por IA, las tasas de default podrían alcanzar niveles del 15%, un umbral que pondría en tensión a todo el ecosistema.
El private credit, un mercado que creció demasiado rápido y ahora enseña grietas
El private credit ha pasado de ser un nicho especializado a convertirse en un mercado masivo en apenas una década. Este crecimiento acelerado ha generado un ecosistema menos especializado y más vulnerable, donde muchos inversores han preferido ignorar señales de riesgo.
Los defaults recientes, como los de Tricolor Holdings o First Brands Group, actúan como pequeños temblores que podrían anticipar problemas mayores. Sin embargo, no hay una advertencia clara, pero se podría decir, que hay una pequeña disonancia entre los riesgos reales y la percepción de seguridad que muchos inversores mantenían hasta ahora.
El private credit entra en una fase de prueba
El sector del crédito privado se enfrenta a un punto de inflexión. Los reembolsos récord en Blackstone, los bloqueos de retiradas en otros fondos y el temor a la disrupción de la IA están erosionando la confianza de los inversores.
Aunque los rendimientos siguen siendo sólidos, el mercado está enviando un mensaje claro: la liquidez, las valoraciones y la resiliencia del private credit están bajo lupa.
Cómo comprar acciones de Blackstone desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Blackstone (BX.US), una de las mayores gestoras de activos alternativos del mundo y un referente global en crédito privado, inmobiliario, infraestructuras y capital riesgo. Su tamaño, diversificación y presencia internacional la convierten en una de las firmas más influyentes del sector financiero.
Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETF negociables en la plataforma, los primeros 100.000 euros de volumen mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta. Esto permite invertir en Blackstone de forma eficiente, con costes reducidos y acceso directo al mercado estadounidense.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
¿Tiene capacidad para rebotar el sector aéreo en bolsa?
📈Giro en el Ibex 35: las acciones que más se mueven hoy
El activo que se niega a hundirse: el precio del Bitcoin rebota y las acciones cripto explotan al alza
El Nasdaq 100 se divide: Broadcom rompe récords mientras Nvidia y Morgan Stanley sufren
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.