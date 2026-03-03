El mercado de private credit continúa mostrando señales de tensión, igual que ocurrió con Blue Owl a mediados de febrero. Esta vez ha sido Blackstone quien ha anunciado una oleada de solicitudes de retirada por parte de sus clientes.

El movimiento ha encendido las alarmas en todo el sector, donde muchas gestoras temen que la situación pueda escalar. La gran pregunta es evidente: ¿estamos ante un simple ajuste técnico o ante el inicio de algo más profundo?

Blue Owl: el primer aviso serio para el crédito privado

Blue Owl se convirtió en uno de los ejemplos más claros del estrés que atraviesa el crédito privado. Uno de sus fondos tecnológicos sufrió un reembolso masivo, muy por encima de los límites habituales de liquidez en este tipo de vehículos.

Al mismo tiempo, otro fondo de la gestora llegó a bloquear retiradas y a vender activos para poder devolver capital a los inversores, una señal de tensión operativa poco habitual en el sector.

Estos episodios importan porque muestran que la presión de liquidez no es aislada: está afectando a múltiples gestoras y empieza a poner en duda la estabilidad del modelo.

Blackstone sufre el mayor trimestre de reembolsos de su historia

El mercado de private credit vive uno de sus momentos más delicados. Blackstone ha permitido a los inversores retirar un 7,9% de las participaciones de su fondo estrella de private credit, unos 3.800 millones de dólares, el mayor volumen desde su creación.

El vehículo, que gestiona 82.000 millones incluyendo apalancamiento, superó ampliamente su límite habitual del 5% trimestral, lo que obligó a la firma a:

Ampliar la oferta de recompra hasta el 7%.

Cubrir el 0,9% restante con aportaciones de empleados.

Este episodio marca un cambio de sentimiento entre inversores minoristas y de alto patrimonio, que empiezan a mostrar cautela ante un sector que llevaba años creciendo sin freno.

Adicionalmente, este episodio ha provocado una de las mayores caídas recientes en la acción: nada más abrir el mercado, el título se desplomó un 7%, prolongando la tendencia bajista de la compañía. Esta mala racha se traduce en una caída acumulada del 30% desde comienzos de año.

¿Por qué crece el nerviosismo? Valoraciones, tecnología y el impacto de la IA

Los reembolsos no son un hecho aislado. El mercado teme que el private credit esté entrando en una fase de vulnerabilidad por tres factores principales:

Valoraciones infladas tras años de expansión acelerada.

Alta exposición a empresas de software, especialmente sensibles a la disrupción de la IA.

Riesgo de impagos si la inteligencia artificial erosiona los modelos de negocio de compañías financiadas por estos fondos.

Algunos análisis internos del sector por UBS apuntan a que, en un escenario de disrupción agresiva por IA, las tasas de default podrían alcanzar niveles del 15%, un umbral que pondría en tensión a todo el ecosistema.

El private credit, un mercado que creció demasiado rápido y ahora enseña grietas

El private credit ha pasado de ser un nicho especializado a convertirse en un mercado masivo en apenas una década. Este crecimiento acelerado ha generado un ecosistema menos especializado y más vulnerable, donde muchos inversores han preferido ignorar señales de riesgo.

Los defaults recientes, como los de Tricolor Holdings o First Brands Group, actúan como pequeños temblores que podrían anticipar problemas mayores. Sin embargo, no hay una advertencia clara, pero se podría decir, que hay una pequeña disonancia entre los riesgos reales y la percepción de seguridad que muchos inversores mantenían hasta ahora.

El private credit entra en una fase de prueba

El sector del crédito privado se enfrenta a un punto de inflexión. Los reembolsos récord en Blackstone, los bloqueos de retiradas en otros fondos y el temor a la disrupción de la IA están erosionando la confianza de los inversores.

Aunque los rendimientos siguen siendo sólidos, el mercado está enviando un mensaje claro: la liquidez, las valoraciones y la resiliencia del private credit están bajo lupa.

Cómo comprar acciones de Blackstone desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Blackstone (BX.US), una de las mayores gestoras de activos alternativos del mundo y un referente global en crédito privado, inmobiliario, infraestructuras y capital riesgo. Su tamaño, diversificación y presencia internacional la convierten en una de las firmas más influyentes del sector financiero.

Al igual que ocurre con el resto de acciones y ETF negociables en la plataforma, los primeros 100.000 euros de volumen mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta. Esto permite invertir en Blackstone de forma eficiente, con costes reducidos y acceso directo al mercado estadounidense.