El par euro-dólar se encuentra actualmente bajo renovada presión bajista, acercándose a la zona 1.1450–1.1500. Un dólar estadounidense más fuerte y una creciente incertidumbre geopolítica dominan el entorno macro. El principal motor de los movimientos recientes es el shock energético relacionado con el conflicto con Irán, que ha alterado significativamente las expectativas tanto para la Fed como para los bancos centrales europeos.

La Fed mantiene tipos pero adopta un tono más hawkish que impulsa al dólar

En cuanto a la Reserva Federal, la decisión de ayer estuvo en línea con lo esperado: los tipos de interés se mantuvieron en 3.50%–3.75%. Sin embargo, el mensaje general fue más hawkish de lo que el mercado había asumido inicialmente. La Fed mantuvo su previsión de recortes para 2026–2027, pero ahora menos miembros del FOMC apoyan la relajación, y los riesgos inflacionarios han aumentado claramente. Jerome Powell enfatizó que los precios más altos del petróleo podrían llevar la inflación nuevamente por encima del 3% en el corto plazo, al tiempo que señaló que la política sigue siendo dependiente de los datos y moderadamente restrictiva.

La reacción del mercado reflejó este mensaje mixto pero hawkish:

el debilitamiento inicial del dólar se revirtió rápidamente

El EUR/USD subió brevemente pero luego cayó por debajo de 1.1500 y ha permanecido en esa zona desde entonces

En general, la Fed sigue en modo “esperar y ver”, pero con un sesgo más cauteloso y ligeramente hawkish, lo que respalda al dólar en el corto plazo.

El BCE mantiene tipos pero el mercado gira hacia expectativas más hawkish

En Europa, la situación ha cambiado de forma mucho más dinámica. El conflicto con Irán ha vuelto a poner de relieve los riesgos de estanflación, que son más significativos para la eurozona que para Estados Unidos.

Aunque Europa está mejor preparada que en 2022 (euro más fuerte, fuentes de energía más diversificadas, cadenas de suministro mejoradas), sigue siendo mucho más sensible a un shock petrolero. Precios del petróleo en el rango 100–120 dólares tendrían un impacto claramente negativo tanto en el crecimiento como en la inflación en Europa.

Esto ya ha provocado un cambio significativo en la comunicación del BCE y en las expectativas del mercado:

transición de una narrativa de “esperar y ver” a un tono ligeramente hawkish (Lagarde, Nagel)

revisiones al alza de las previsiones de inflación (por ejemplo, Nomura: 2.1% → 2.7%)

cambio en el precio de mercado desde recortes de tipos hacia posibles subidas

A pesar de este cambio, se espera que el BCE mantenga los tipos sin cambios hoy en torno al 2.0%. La falta de datos sólidos y el deseo de evitar señales de pánico argumentan en contra de una acción inmediata, pero la trayectoria de política a medio plazo depende cada vez más de los precios de la energía. Si el petróleo se mantiene elevado, una subida de tipos más adelante este año se convierte en un escenario realista.

El euro-dólar queda atrapado entre una Fed firme y un BCE bajo presión por el petróleo

Hoy es especialmente importante para euro-dólar ya que varios bancos centrales europeos anunciarán decisiones en rápida sucesión.

El SNB probablemente mantendrá los tipos en 0.00%, equilibrando riesgos de deflación y un franco fuerte.

El Banco de Inglaterra también se espera que deje los tipos en 3.75%, siendo clave la división del voto.

El Riksbank probablemente permanecerá en 1.75%.

En toda Europa se observa una tendencia común: las expectativas de recortes se han retrasado, y los bancos centrales están adoptando posturas más cautelosas o incluso hawkish debido a los riesgos geopolíticos y de inflación. Sin embargo, esto aún no se refleja plenamente en las decisiones de política reales.

El par euro-dólar se encuentra entre una Fed hawkish y unas expectativas del BCE que cambian rápidamente. Sin embargo, el shock energético y la mayor sensibilidad de Europa a los precios del petróleo inclinan el equilibrio a corto plazo a favor del dólar, dejando al par con un sesgo ligeramente bajista antes de las decisiones de los bancos centrales de hoy. El mercado seguirá de cerca los acontecimientos próximos.