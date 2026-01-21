Profundizan las caídas del DAX 40🚨

El DAX prolonga la ola de ventas de hoy, retrocediendo hacia la zona de los 24.500 puntos, donde podemos observar las primeras reacciones significativas del precio (máximos locales del 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025). Esto sugeriría que el índice podría recuperar soporte y encontrar margen para un posible repunte cerca de los 24.300 puntos. Por otro lado, si la caída del mercado bursátil estadounidense se profundiza, un movimiento correctivo de 1:1 implicaría una posible prueba de la zona de los 24.000 y un roce del mínimo local de mediados de diciembre.

Gráfico del DAX 40 con velas de 4 horas

Fuente: xStation5

El DAX 40 con mayor perspectiva

En retrospectiva, las rupturas por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en el gráfico diario casi siempre han ido seguidas de una aceleración de la tendencia bajista. Desde mayo de 2025, los tres impulsos bajistas tuvieron proyecciones 1:1 similares, aunque con un rango ligeramente menor que los dos últimos tramos correctivos más amplios de diciembre y, potencialmente, el movimiento actual de enero de 2026. Si el índice pusiera a prueba la fuerza de la tendencia a largo plazo, el descenso podría extenderse incluso hasta los 23.800 puntos, donde se encuentra actualmente la media móvil exponencial de 200 días en el gráfico diario (EMA200, línea roja). Por el contrario, un rebote desde los niveles actuales podría reavivar el fuerte impulso alcista, con una resistencia potencial cerca de los 24.800 puntos (dos máximos locales de julio y octubre de 2025).

Gráfico del DAX 40 con velas de un día

Fuente: xStation5