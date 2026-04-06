¿Puede la nueva estrategia convertir a la IA de Microsoft en su motor de crecimiento?

No es ninguna novedad que Microsoft no está pasando por su mejor momento. Una empresa que lleva más de una década entre las diez mayores de Estados Unidos y que ha sobrevivido a múltiples ciclos tecnológicos y crisis atraviesa ahora una de sus peores caídas desde la pandemia.

El mal rendimiento del grupo de las Siete Magníficas, el castigo inversor a las altas inversiones en IA y la falta de resultados tangibles a corto plazo han provocado que la acción caiga un 32% desde máximos y un 22% desde inicios de año, convirtiéndose en el valor más castigado del grupo.

Fuente: xStation5

Microsoft pierde la confianza de los inversores

La compañía vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. La tendencia bajista comenzó tras marcar máximos en octubre de 2025 y, desde entonces, Microsoft ha encadenado catalizadores negativos externos y noticias internas que han impedido recuperar la senda alcista.

Entre las razones de este desplome destaca la creciente desconfianza del mercado sobre el retorno real de sus inversiones en inteligencia artificial.

En este contexto, y con el objetivo de recuperar credibilidad, Microsoft ha decidido modificar su estrategia en torno a su producto estrella de IA: Microsoft Copilot.

Microsoft abandona la estrategia gratuita y pivota hacia la monetización

Durante 2025, Microsoft impulsó Copilot como un complemento gratuito dentro de Office para acelerar su adopción. Sin embargo, los resultados quedaron muy por debajo de lo esperado.

Según Bloomberg, a comienzos de 2026 solo el 3% de los usuarios de Office pagaba por Copilot, unos 15 millones de suscriptores sobre una base de 450 millones.

La reacción del mercado fue negativa. La compañía había generado expectativas de una conversión mucho mayor y la acción acumulaba una caída del 24% en el año, muy por debajo del S&P 500.

Ante esta presión, Microsoft decidió abandonar la estrategia gratuita y reorientar Copilot hacia un modelo de ingresos más agresivo.

Copilot se convierte en un producto premium

Microsoft prepara un nuevo paquete de IA con un posicionamiento claramente premium. Actualmente, Copilot cuesta 30 dólares al mes por usuario, pero la compañía trabaja en un bundle de 99 dólares que incluirá capacidades avanzadas de IA, seguridad y automatización.

El objetivo es elevar el valor por usuario y reforzar la percepción de Copilot como una herramienta profesional de gama alta.

Microsoft reconoce que la adopción gratuita ya no aporta valor estratégico. Lo relevante ahora es la conversión a pago, con el objetivo de crecer “materialmente por encima” del 3% actual y convertir Copilot en un estándar corporativo.

Además, la compañía quiere competir no solo con sus propios modelos, sino integrando “los mejores modelos del mercado” dentro de un entorno seguro y controlado, reforzando su propuesta para empresas que buscan fiabilidad y cumplimiento normativo.

Reacción del mercado: ¿rebote o simple alivio?

Por el momento, tanto este anuncio como la reciente inversión estratégica en Tailandia parecen dirigidos a recuperar la confianza de los inversores y demostrar que la acción puede retomar la tendencia alcista.

Aun así, Microsoft tiene un largo camino por delante, para volver a los máximos de octubre necesitaría revalorizarse un 47%, lo que puede resultar atractivo para inversores que confíen en que la compañía logrará liderar la carrera de la IA y transformar sus inversiones en ingresos reales.

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Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call ofrece exposición a escenarios en los que el precio de la acción podría subir, mientras que la compra de una opción put permite obtener exposición a posibles descensos. De esta forma, las opciones permiten adaptarse a distintos contextos de mercado, tanto alcistas como bajistas.

Si se considera que el elevado gasto en inteligencia artificial podría ejercer una mayor presión sobre el precio de la acción, una opción put permite obtener exposición a ese tipo de escenarios. Por el contrario, si se estima que la caída reciente ha sido suficientemente profunda y que las nuevas decisiones estratégicas podrían revertir la tendencia, una opción call ofrece exposición a un posible contexto de recuperación. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado al importe de la prima pagada.

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