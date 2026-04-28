Puig presenta sus ventas trimestrales con un punto que preocupa: esto es lo que ha pasado

Puig presenta unas cifras de ventas sólidas, pero que se quedan por debajo del crecimiento de otras marcas como L’Oréal. La compañía mantiene previsiones de margen a pesar del entorno geopolítico, pero sus cifras tampoco deslumbran. Recordad que Puig forma parte de la Selección de Ideas de Inversión de XTB para invertir en bolsa.







Cifras clave de las ventas de Puig del 1T2026

Fragancias y Moda: 897,2 millones de euros, +3,9 % en términos comparables

Maquillaje: 170,8 millones de euros, +9,2 % en términos comparables

Cuidado de la piel: 147,3 millones de euros, +4,7 % en términos comparables

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre las ventas de Puig

El informe de ventas de Puig ha sido sólido, mostrando la resiliencia del modelo de negocio en un entorno geopolítico complicado, con la guerra en Oriente Medio disparando los precios del petróleo. En cualquier caso, el crecimiento de los ingresos se ha quedado por debajo del crecimiento de otras compañías líderes del sector, como L'Oreal. En concreto, L'Oreal creció en el primer trimestre del 2026 un 7,6% en términos comparables, frente al 4,7% reportado por Puig.

Puig ha reportado crecimiento en todas sus líneas de negocio, ninguna de ellas ha conseguido alcanzar el doble dígito, al contrario que en el caso de L'Oréal. Por su parte, la compañía sí que ha conseguido crecer más de un 20% en la región de Asia-Pacífico, donde la empresa todavía está muy lejos de copar una parte importante del mercado. De hecho, tal y como afirma la directiva, esta región ocupa más de un tercio del consumo de belleza a nivel global, mientras que en Puig tan solo copa algo más del 10%. Por su parte, el impacto de la guerra ha sido del 1,2% en todo el trimestre.

Nosotros creemos que la nota positiva viene de que se esperan que los márgenes se mantengan estables a pesar de la presión de los costes del transporte y teniendo en cuenta que Puig únicamente produce dentro de Europa. Sin embargo, vemos una normalización de las cifras y aunque todavía queda gran parte del año para batir a otras empresas como L’Oréal, este no ha sido el mejor comienzo.