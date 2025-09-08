Qualcomm y Google Cloud profundizan la cooperación

Qualcomm Technologies y Google Cloud están ampliando su colaboración para que los fabricantes de automóviles puedan desarrollar e implementar una nueva generación de agentes de IA multimodales en los vehículos y sus alrededores. La colaboración combina el Agente de IA Automotriz de Google Cloud, impulsado por modelos Gemini, con la plataforma Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, orquestando la inferencia en el dispositivo y en la nube para lograr una capacidad de respuesta de baja latencia y capacidades avanzadas y continuamente actualizadas. Los fabricantes de automóviles reciben un conjunto de herramientas robusto y una arquitectura de referencia para acortar el tiempo de desarrollo, yendo más allá de los simples comandos hacia experiencias de marca, conversacionales y altamente personalizadas. La solución conjunta permite a los fabricantes de automóviles diferenciarse a medida que los vehículos definidos por software se convierten en la norma. El objetivo es introducir inteligencia artificial multimodal e híbrida (de borde a nube) en los automóviles.

La arquitectura híbrida combina la IA en el dispositivo con la nube.

Tiempo de comercialización más rápido gracias a una arquitectura de referencia optimizada. Situación financiera de Qualcomm Si observamos los últimos trimestres, los resultados de Qualcomm son satisfactorios, especialmente considerando su valoración de mercado relativamente atractiva. Sin embargo, las acciones de Qualcomm no han atraído la atención de los inversores últimamente. Su rentabilidad en los últimos seis meses es significativamente inferior a la de Alphabet.

