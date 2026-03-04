¿Qué acción española se ha dado la vuelta en bolsa?

La nueva subida del petróleo y del gas en los mercados internacionales —alimentada por la tensión en el Golfo Pérsico— ha encendido las alarmas en el sector energético español. El gobierno español ha asegurado que “vigilará muy de cerca los precios”, una advertencia que el mercado ha interpretado como una posible antesala de intervenciones directas en los precios de los carburantes, similares a las decretadas en 2022.

¿Puede Repsol sufrir una intervención de precios?

En aquel momento, el Gobierno obligó a aplicar descuentos de 20 céntimos por litro en todas las gasolineras del país. De esa bonificación, las grandes petroleras con capacidad de refino —Repsol, Moeve y BP— tuvieron que asumir de su propio margen cinco céntimos por litro, mientras que el resto recaía sobre las arcas públicas. Una prestación patrimonial que, en la práctica, supuso un coste millonario para compañías como Repsol, con un impacto directo en su rentabilidad en España.

El sistema, que implicaba solicitar la devolución del importe correspondiente al Estado, generó en su día importantes fricciones entre operadoras. Las firmas independientes denunciaron retrasos en los reembolsos y acusaron a las grandes petroleras de aprovechar su músculo financiero para sostener descuentos adicionales y captar clientes. Repsol llegó incluso a ampliar las bonificaciones impuestas por decreto para fidelizar a los consumidores, una estrategia que después derivó en un severo castigo por parte de la CNMC, con una multa de 20,5 millones de euros por presunta conducta anticompetitiva.

Ahora, el temor a que se repita aquella situación vuelve a situar a Repsol en el centro del debate. Si el Gobierno decreta nuevamente descuentos obligatorios, la compañía podría enfrentar un nuevo escenario de presión sobre márgenes y un conflicto regulatorio complejo: mientras el Ejecutivo busca contener los precios, la CNMC debería decidir si esas medidas son compatibles con su propio criterio sobre competencia.

Por el momento, los precios de los carburantes apenas reflejan la tensión. La OCU advierte de que el alza del Brent podría trasladarse al consumidor con incrementos de entre ocho y diez céntimos en las próximas semanas, lo que reforzaría la presión política para actuar.

Este anuncio añade tensión al negocio de distribución de Repsol y al equilibrio competitivo en un mercado ya de por sí tenso. El precio por título de Repsol retrocede hoy en bolsa tras 2 días de alzas en medio de la tensión geopolítica de Oriente Media.

Factores paralelos que afectan negativamente a Repsol

Ligero retroceso intradía en el precio por barril de crudo.

Cifras de producción 2025 por debajo de lo esperado (producción -4% hasta 548.000 b/d), que han llevado a recortes de recomendación por parte de entidades bancarias, lo que sigue siendo evaluado por el mercado bursátil.

Precio de la acción de Repsol

Repsol lidera hoy las caídas del Ibex 35 (-2,6%) en una jornada en la que suben la gran mayoría de valores que conforman el índice. Pese a ello, la petroquímica española sigue firmando un 2026 espectacular, con una revalorización acumulada del 27%

