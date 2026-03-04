El auge de la inteligencia artificial ha impulsado enormemente el desarrollo de sistemas de conducción autónoma. En este contexto, grandes compañías como Google o Tesla han invertido miles de millones para capitalizar el futuro de los robotaxis y los servicios de transporte autónomo. Sin embargo, esta no es la única aplicación de la robótica y la IA en vehículos autónomos: hay un mercado mucho más amplio más allá del transporte de personas.

Con esta visión, Nvidia ha decidido ampliar su apuesta y explorar nuevas oportunidades a través de una inversión estratégica en una compañía del Reino Unido. Sin embargo, la noticia ha quedado eclipsada por las noticias negativas provenientes desde Oriente Medio, que provocaron una caída en las acciones de Nvidia superior al 1% en la jornada de ayer.

Nvidia impulsa la autonomía industrial en Europa

Esta vez, la revolución no ha llegado desde Estados Unidos, sino desde Europa, algo a lo que no estamos tan acostumbrados. La movilidad en el continente vuelve a ganar protagonismo tras el anuncio de una nueva ronda de financiación para Oxa, la startup británica especializada en autonomía industrial.

Nvidia, a través de su fondo NVentures, ha participado en una operación que ha recaudado 103 millones de dólares, reforzando su estrategia de invertir en compañías clave del ecosistema de IA aplicada a la movilidad.

La ronda combina inversión privada y pública:

50 millones proceden del National Wealth Fund del Reino Unido.

El resto proviene de inversores existentes, incluido el fondo de capital riesgo de BP.

Con esta operación, Nvidia refuerza su presencia en el ecosistema europeo de autonomía y la iniciativa pública británica deja clara su intención de liderar el sector europeo de deep tech.

Oxa: de los coches autónomos urbanos a la autonomía industrial

Oxa, antes Oxbotica, nació como un spin‑off de la Universidad de Oxford y comenzó probando vehículos autónomos en carreteras británicas. Sin embargo, la compañía ha pivotado hacia un mercado más accesible, rentable y con menos barreras regulatorias: la autonomía industrial.

Su tecnología se centra ahora en automatizar:

Tractores de arrastre

Terminales logísticas y portuarias

Fábricas automatizadas

Minas y entornos industriales cerrados

Este cambio responde a tres factores clave:

Menor regulación que en vehículos urbanos

Ciclos de adopción más rápidos

Mejor economía unitaria y menores costes de despliegue

Oxa apuesta por retrofitar vehículos existentes con hardware y software autónomo, lo que reduce costes y acelera la adopción por parte de clientes industriales.

La estrategia de Nvidia: dominar toda la cadena de valor de la autonomía

Aunque el público general asocia a Nvidia sobre todo con chips para IA, la compañía está apostando fuerte por el sector de la autonomía, un mercado que podría transformar industrias enteras y alterar modelos de negocio como los de Uber.

Nvidia está expuesta al crecimiento del sector por dos vías:

Directamente , a través de la venta de hardware.

Indirectamente, mediante inversiones estratégicas en startups clave del sector.

Además de Oxa, Nvidia ya había invertido en Wayve, otra startup británica centrada en modelos de IA end‑to‑end para conducción autónoma urbana. Con esta combinación —urbana e industrial— la compañía diversifica riesgos y amplía su presencia en todo el espectro de la autonomía.

La compañía está construyendo un ecosistema completo, desde el chip hasta el software que controla los vehículos autónomos.

El fundador de Oxa defiende que la autonomía industrial es el camino más realista

Paul Newman, fundador y CTO de Oxa, manifestó con optimismo las ventajas de escalar en el sector de la autonomía industrial. El empresario considera que la autonomía urbana implica incertidumbre regulatoria, disrupción de cadenas de suministro y costes enormes, mientras que la autonomía industrial presenta menos fricción, mejor economía y adopción más inmediata.

Según Newman, escalar en el entorno urbano es más difícil, lo que justifica el giro estratégico de la compañía hacia un sector con menor competencia.

La participación de Nvidia en la reciente ronda de financiación de Oxa refleja una convergencia de intereses:

Nvidia refuerza su ecosistema global de IA aplicada a la movilidad .

Oxa se posiciona como líder en autonomía industrial .

El Reino Unido apuesta por consolidarse como polo tecnológico europeo .

El mercado industrial emerge como el primer gran campo de adopción real de la autonomía.

El movimiento podría confirmar una tendencia global: la autonomía no llegará primero a las calles, sino a entornos controlados, donde la tecnología puede escalar más rápido y con menos barreras.

