Repsol vive un momento de fortaleza operativa y financiera, y el cierre de Ormuz la está beneficiando en bolsa a corto plazo porque dispara el precio del crudo y revaloriza sus activos upstream, aunque también le añade riesgos de costes e inestabilidad macro.

Repsol llega al episodio de Ormuz con una posición razonablemente sólida, tras un 2025 complicado pero mejorando el tono de sus resultados y previsiones de 2026. La compañía ha reforzado el atractivo para el accionista con una remuneración que supera 1 euro por acción entre dividendo y recompras, lo que supone unos 1.900 millones de euros, un 5,5% más que en 2025.

En el plano estratégico, Repsol sigue siendo una integrada: fuerte exposición upstream (exploración y producción) muy apalancada al precio del Brent, pero también con refino, química y negocios de baja emisión donde los márgenes dependen más de diferenciales de productos y de la demanda que del crudo en sí. Ese mix la coloca en una posición privilegiada para capturar parte de la prima de riesgo geopolítico del petróleo, sin dejar de sufrir, a la vez, los riesgos de coste y demanda que genera la crisis.

¿Qué está pasando en el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es un cuello de botella por el que pasa alrededor del 20% del petróleo consumido en el mundo, además de volúmenes críticos de gas natural licuado, especialmente desde Qatar. Irán y su Guardia Revolucionaria han escalado el conflicto con Estados Unidos y sus aliados y han paralizado el tránsito de buques por el estrecho, con ataques a petroleros y una situación de hecho en la que navieras y petroleras están evitando la zona. Navieras como Hapag‑Lloyd y Maersk han suspendido el paso por Ormuz por motivos de seguridad, lo que encarece fletes, alarga rutas y añade una prima de riesgo adicional a cada barril que sale del Golfo Pérsico.

Aunque la OPEP ha anunciado un incremento de producción de unos 206.000 barriles diarios para compensar parcialmente el bloqueo, la preocupación del mercado gira en torno a un precio del Brent que puede dispararse hacia la zona de 100 dólares si el cierre se mantiene y las instalaciones petroleras se convierten en objetivo militar. El mero anuncio del bloqueo ya ha generado una fuerte subida del petróleo, alimentada por el miedo a una crisis energética global y a disrupciones prolongadas en las exportaciones de los países del Golfo.

¿Cómo está afectando la situación de Ormuz a Repsol?

Para una petrolera integrada como Repsol, el cierre de Ormuz tiene impactos mixtos, pero con saldo claramente positivo para su cotización mientras el mercado descuenta un escenario de precio alto del crudo:

Ingreso y valor de reservas: el encarecimiento del Brent aumenta los ingresos del negocio upstream de Repsol y eleva el valor presente de sus reservas y proyectos de exploración y producción.

Márgenes de refino: parte de esa mejora puede verse parcialmente neutralizada si la tensión dispara costes logísticos y de seguros o comprime márgenes de refino, pero la experiencia en otras crisis sugiere que el efecto neto suele ser favorable para las grandes integradas con producción diversificada.

Coste de energía y gas: el bloqueo también presiona al alza el gas y la electricidad en Europa, lo que incrementa costes para la industria y el consumidor, pero simultáneamente sostiene el negocio de gas y trading de compañías como Repsol y refuerza la narrativa de seguridad de suministro y diversificación.

Riesgo macro y de demanda: si el conflicto escala y empuja al alza prolongada el precio del petróleo, el riesgo a medio plazo es una desaceleración económica global que dañe la demanda de combustibles, aunque el mercado hoy está centrado en el shock de oferta y en los beneficios inmediatos para las petroleras.

Por tanto, el bloqueo de Ormuz incrementa la prima de riesgo del petróleo y beneficia a compañías productoras como Repsol, especialmente en el corto plazo, mientras sus riesgos más negativos (recesión, destrucción de demanda) se perciben como de segundo orden o más lejanos en el tiempo.

¿Por qué las acciones de Repsol lideran hoy el Ibex 35?

La subida de Repsol hoy tiene tres grandes vectores: precio del petróleo, perfil financiero y narrativa de refugio sectorial.

1. Precio del crudo y sensibilidad del valor

El bloqueo de Ormuz ha impulsado con fuerza el precio del Brent, con posibilidad de alcanzar los 100 dólares por barril si persiste la tensión. La petroquímica está intensamente correlacionada a la evolución del crudo, siendo una de las compañías españolas con mayor potencial de subidas adicionales si el petróleo continúa encareciéndose en marzo.

2. Flujos hacia “ganadores” de la crisis

Los inversores están rotando desde sectores penalizados por la crisis (turismo y las intensivos en energía) hacia compañías que “capitalizan” la guerra en Oriente Medio, entre ellas Repsol e Indra.

En el Ibex 35, Repsol destaca entre los valores alcistas precisamente por esa percepción de refugio relativo dentro de la volatilidad actual, al convertir el riesgo geopolítico en mejora de márgenes en upstream.

3. Rotura de resistencias

Técnicamente, haber perforado la cota de 19,50 euros aumenta la contundencia del movimiento, que como estamos viendo viene acompañado de un incremento en el volumen.

Las acciones de Repsol ya llegaban con viento de cola tras sus resultados de febrero y la mejora de la retribución al accionista. Ahora el mercado paga una prima adicional en un entorno de precio del Brent en aumento.

Cotización de las acciones de Repsol

Las acciones de Repsol suben un 7,5% en estos momentos mientras que en el conjunto del 2026 acumulan un rendimiento del 27,7%. Repsol sube hoy porque el mercado está valorando a la compañía como uno de los grandes ganadores inmediatos del cierre de Ormuz: más ingresos potenciales por cada barril que produce.

