La escalada de las tensiones en Irán ha devuelto a los mercados a un escenario de aversión al riesgo. Las bolsas europeas han amanecido en rojo, con caídas generalizadas en prácticamente todos los índices. Sin embargo, en medio de este panorama, hay sectores que han logrado escapar del desplome e incluso beneficiarse de la situación.

Energía y defensa han vuelto a comportarse como refugio clásico en momentos de tensión geopolítica. Y dentro del sector defensa, hay un nombre que destaca por encima del resto: BAE Systems.

BAE Systems, un valor clave del sector defensa europeo

BAE Systems es una de esas compañías que siempre aparece cuando el mundo se pone tenso. Es una multinacional británica con décadas de experiencia en defensa, seguridad y aeroespacial. Su presencia es global y su catálogo cubre prácticamente todo lo que un país puede necesitar para reforzar su capacidad militar.

La empresa fabrica desde cazas de combate, sistemas de aviónica, submarinos, buques de guerra, blindados, artillería, misiles, sistemas antiaéreos, drones y tecnología de ciberseguridad.

Esto la convierte en un proveedor clave para gobiernos de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia.

En un entorno donde los presupuestos de defensa no dejan de crecer, BAE Systems se ha convertido en uno de los valores más sólidos del sector. Y la escalada en Irán no ha hecho más que reforzar esa tendencia.

Más allá de Oriente Medio: resultados sólidos y buenas perspectivas

La reacción del mercado ha sido inmediata. En un solo día, las acciones de BAE Systems ha subido un 5%, liderando el sector defensa europeo. Pero lo más interesante es que esta subida no es algo puntual. Las acciones de BAE Systems acumulan casi un 30% en dos meses, impulsadas por unos resultados sólidos y una guía optimista.

Si ampliamos el foco, la tendencia que firman las acciones de BAE Systems es aún más impresionante: un 60% de revalorización en doce meses y un 352% en cinco años. Es decir, un valor que no solo responde bien a los momentos de tensión, sino que lleva años construyendo una tendencia alcista muy consistente.

¿Por qué las acciones de BAE Systems se mantienen estable pese a las crisis?

El modelo de negocio de BAE Systems se apoya en tres pilares que explican su estabilidad.

Contratos gubernamentales a largo plazo , que aportan estabilidad y visibilidad de ingresos.

Tecnología de alto valor añadido , difícil de replicar y con fuertes barreras de entrada.

Diversificación geográfica, con presencia en Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudí, Australia y Europa.

La empresa opera en sectores donde la demanda está impulsada por decisiones estratégicas de los gobiernos, no por el ciclo económico. Esto la convierte en un valor defensivo en todos los sentidos: estable, predecible y resistente incluso en momentos de crisis.

La visión positiva sobre BAE Systems se apoya tanto en la solidez de sus resultados recientes como en unas perspectivas de crecimiento robustas. La compañía ha comunicado un crecimiento esperado de ventas del 7% al 9%, después de cerrar 2025 con un incremento del 10%, que llevó sus ingresos a un máximo histórico de 30.700 millones de libras.

A esto se suma una previsión de crecimiento del EBIT y del beneficio por acción (BPA) del 9% al 11%, reflejo de una demanda sostenida en programas de defensa, modernización militar y contratos gubernamentales de largo plazo.

Contratos clave y una cartera de pedidos que marca récords

En los últimos meses, además, BAE Systems ha anunciado varios contratos que han actuado como catalizadores para la acción:

Contrato de 500 millones de dólares con el Ejército de Estados Unidos para producir obuses autopropulsados M109A7 Paladin y vehículos de munición M992A3.

Entrega del kit de guiado láser APKWS número 100.000 , un hito industrial importante.

Cartera de pedidos récord de 83.600 millones de libras, que incluye cazas, misiles, submarinos nucleares y sistemas avanzados de defensa.

Esta cartera garantiza visibilidad de ingresos a largo plazo y refuerza la confianza del mercado. Además, la compañía puede beneficiarse del aumento del gasto militar global.

Oportunidades y riesgos

El principal viento a favor para BAE Systems es el aumento del gasto militar global. Según el Consejo Europeo, el gasto total de los Estados miembros de la UE alcanzará los 381.000 millones de euros, equivalente al 2,1% del PIB conjunto.

Además, áreas como drones, ciberseguridad y sistemas autónomos están creciendo con fuerza, y BAE Systems tiene presencia en todas ellas. Pero también hay riesgos. La dependencia de presupuestos gubernamentales implica que una reducción de tensiones geopolíticas podría afectar al valor.

La competencia es intensa, con gigantes como Lockheed Martin, Airbus Defence o Rheinmetall. Y los riesgos regulatorios en exportación de tecnología militar siempre están presentes.

BAE Systems, uno de los grandes ganadores del nuevo ciclo geopolítico

Pese a los posibles riesgos, BAE Systems se ha consolidado como uno de los grandes ganadores del entorno actual:

Resultados sólidos y por encima de expectativas.

Generación de caja muy fuerte.

Cartera de pedidos histórica.

Contratos estratégicos con Estados Unidos.

Perspectivas de crecimiento de doble dígito.

Acción en máximos históricos.

BAE Systems se posiciona como un pilar del complejo militar‑industrial europeo en un momento donde la demanda de capacidades defensivas no deja de crecer.

Cómo comprar acciones de BAE Systems desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de BAE Systems (BSP.DE), una de las compañías más importantes del sector de defensa a nivel global. La empresa británica destaca por su presencia en áreas estratégicas como sistemas militares, aeronáutica, tecnología naval, ciberseguridad y equipamiento avanzado, lo que la convierte en un valor relevante en un contexto de creciente tensión geopolítica.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en BAE Systems de forma eficiente y con costes muy competitivos.