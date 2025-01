¿Qué esperamos del precio del Bitcoin?

El precio del Bitcoin ha fluctuado este año entre aproximadamente 92.000 y 100.000 dólares. Ha habido un aumento notable en la última semana, con un pico de 100.671 dólares el 14 de enero. En diciembre de 2024, el precio del Bitcoin alcanzó su máximo histórico de 108.226.65 dólares (el 17 de diciembre), pero también experimentó una caída significativa del 10.72% ese mismo día. ¿Cómo evolucionará el precio del Bitcoin? Las cotizaciones de la principal criptomoneda han alcanzado la resistencia de entre 100.500 y 100.800 dólares supuesta en los últimos análisis. Se trata de la zona resultante del límite superior del sistema 1:1 (rectángulos rojos) y la relación 61,8% de la última onda descendente. Un rebote en esta zona podría sugerir una profundización de las caídas hacia el soporte en 96.500 dólares. Esta zona, a su vez, se deriva de la media EMA100 y de las reacciones de precios anteriores. Si se anula, las caídas podrían evolucionar hacia los 92 000 dólares. Por otro lado, si se superan los 100 500 dólares, los avances podrían avanzar hacia los 103 400 dólares y luego hacia los máximos históricos de 107 000 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Intervalo H4 de Bitcoin. Fuente: xStation5 Si nos fijamos en el marco temporal inferior (M15), el sentimiento alcista está vigente. Para que se anule, el precio del Bitcoin tendría que caer por debajo del soporte probado actualmente en 98.827 dólares. Esta posición se debe al patrón local 1:1 (rectángulos verdes) y al promedio de la EMA100. Sin embargo, mientras se defienda el soporte, no se descarta una nueva prueba de los máximos locales. Intervalo de Bitcoin M15. Fuente: xStation5

