¿Qué esperar del indicador de inflación preferido por la Fed❓ El índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Fed, ocupa un lugar central como el dato más esperado en el calendario macroeconómico de hoy. La principal diferencia entre el IPC y el PCE es que este último cubre una gama más amplia de bienes y servicios, así como pagos indirectos como la atención médica pagada por el empleador. Aunque los mercados esperan en general un repunte en la variación mensual (intermensual) del PCE (en línea con la dinámica más reciente del IPC), las señales de los niveles de consumo personal pueden apaciguar la postura agresiva de la Fed sobre nuevos recortes. Se espera que el gasto de los consumidores aumente un 0,1%, en comparación con el incremento del 0,7% de diciembre de 2024. Esto, acompañado de un mayor ahorro y una desaceleración esperada del crecimiento de los salarios, puede resultar en mayores expectativas de recortes de tasas, aunque los temores de inflación al consumidor que se están infiltrando tienen el potencial de superar el posicionamiento del mercado en ese asunto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué esperar del informe PCE? Es probable que el PCE básico mensual aumente al 0,27% (desde el 0,16% en diciembre).

Impulsado por los reajustes de precios en alojamiento, servicios de ocio y bienes no duraderos.

Se espera que la inflación interanual del PCE básico disminuya al 2,6% (desde el 2,8% en diciembre) El PCE de diciembre aumentó considerablemente desde el objetivo hasta el 2,6%, mientras que la lectura básica se mantuvo estable, manteniéndose en el 2,8% por tercer mes consecutivo. Fuente: xStation5 Factores clave de la inflación el mes pasado Aparte de la inflación de la vivienda, el elevado IPC del mes pasado se debió a los precios de los alimentos y la energía, lo que justifica la caída prevista del PCE básico interanual, menos volátil. Sin embargo, lo que probablemente contribuirá al índice son los precios de los servicios recreativos y los bienes duraderos, así como un reajuste general de los precios a principios de año, más alto de lo esperado debido a las elevadas expectativas de inflación. Todas las categorías del IPC pesaron sobre los precios en la lectura del IPC de enero. Fuente: xStation5 Las expectativas inflacionarias siguen aumentando El último informe sobre expectativas inflacionarias de la Universidad de Michigan alarmó a los mercados, junto con una lectura del PMI bastante desalentadora. Después del salto anterior en las expectativas a largo plazo al 3,5%, las expectativas a un año siguieron, subiendo al 4,3% por temores a las consecuencias de las políticas comerciales de Trump. Fuente: xStation5 No se espera que la Reserva Federal recorte los tipos en la primera mitad de 2025, ya que el efecto de los aranceles de Trump puede provocar una mayor presión sobre los precios de la economía estadounidense, como lo reflejan los temores de los consumidores. Cotización del euro-dólar El EUR/USD se está recuperando lentamente de la caída de ayer, causada por el repunte del dólar tras el anuncio de los aranceles. Una caída significativa del gasto de los consumidores puede reducir la brecha entre las expectativas de recorte de la Fed y el BCE este año, lo que motivaría una mayor apreciación del euro. Fuente: xStation5

