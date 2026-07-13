¿Qué informes de resultados estarán en el punto de mira esta semana?❓ (13.07.2026)

¡Damos inicio oficialmente a la temporada de resultados del segundo trimestre de 2026! 📊 Los bancos estadounidenses más grandes serán los primeros en compartir sus resultados: JPMorgan, Bank of America y Goldman Sachs los publicarán el martes 14 de julio, antes de la apertura del mercado.
Los bancos dan inicio a la temporada
Además de los "Tres Grandes", los inversores también pueden esperar la incorporación de Citigroup y Wells Fargo, a los que se unirán Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon y PNC el miércoles.
Gigantes tecnológicos de Europa y Asia.
El miércoles y el jueves serán días de presentación de tecnología europea y taiwanesa: ASML presentará sus resultados el miércoles 15 de julio y Taiwan Semiconductor Manufacturing el jueves 16 de julio, ambos antes de la apertura del mercado. Netflix, por su parte, cerrará la jornada con un informe posterior al cierre del mercado, el único de la semana que se publicará por la noche.
Salud, industria y otros sectores
Tampoco faltarán nombres importantes de los sectores sanitario e industrial: Johnson & Johnson presenta sus resultados el miércoles, seguido el jueves por UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, ProLogis, US Bancorp y State Street. La semana concluye el viernes con la firma suiza Novartis, que publicará sus resultados antes de la apertura del mercado.
En resumen, la próxima semana merece especial atención a:
- Los bancos más grandes: JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs (martes 14 de julio, antes de la apertura del mercado)
- Netflix (jueves 16 de julio, después del cierre del mercado), ASML (miércoles 15 de julio) y TSMC (jueves 16 de julio) – ambos antes de la apertura del mercado
- Intuitive Surgical (miércoles 16 de julio)
- J&J (miércoles 15 de julio)
- General Electric (jueves 16 de julio)
Se prevé una semana intensa en cuanto a la publicación de datos; cada uno de estos informes podría marcar la pauta de la dirección que tomará el mercado durante el resto de julio.
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