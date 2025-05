¿Qué podemos esperarl del informe de Nóminas no Agrícolas?📈

La última sesión bursátil de la primera semana de cada mes trae consigo la publicación de datos cruciales del mercado laboral estadounidense. El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de hoy podría determinar si los activos de riesgo cerrarán la sesión semanal en positivo y si este impulso se extenderá la próxima semana. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué está esperando el mercado del informe NFP? Salario promedio por hora en EE. UU. (interanual) (abril): Pronóstico: 3,9 % vs. 3,8 % anterior

Salario promedio por hora en EE. UU. (intermensual) (abril): Pronóstico: 0,3 % vs. 0,3 % anterior

Nóminas no agrícolas en EE. UU. (abril): Pronóstico: 138.000 vs. 228.000 anterior

Nóminas no agrícolas privadas en EE. UU. (abril): Pronóstico: 124.000 vs. 209.000 anterior

Tasa de desempleo en EE. UU. (abril): Pronóstico: 4,2 % vs. 4,2 % anterior El mercado anticipa un informe de empleo moderado para abril, que muestra una desaceleración en el impulso de la contratación, pero una presión sostenida sobre el crecimiento salarial. Se espera que las nóminas no agrícolas en EE. UU. aumenten en 138.000 puestos (frente a las 228.000 del mes anterior), y la tasa de desempleo se mantendrá estable en el 4,2%. Se prevé que el salario medio por hora aumente al 3,9% interanual, desde el 3,8% del mes anterior. Existe la preocupación de que el crecimiento del empleo esté disminuyendo a medida que más sectores limitan la contratación debido a la creciente incertidumbre económica causada por las políticas arancelarias del presidente Trump. Esto afecta principalmente al turismo y la hostelería, así como al transporte y la logística. Solo dos sectores podrían registrar crecimiento del empleo: la construcción y los servicios empresariales. Expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la FED Un informe positivo del NFP fortalecería el dólar y podría retrasar los recortes de tipos de la Fed hasta junio. El índice del dólar ya superó el nivel de 100,00, y el USD/JPY ha subido un 1,6 % tras la postura moderada del Banco de Japón y la relajación de las tensiones comerciales entre China y EE. UU. Bloomberg Financial LP. La distribución normal de las previsiones de los analistas para los datos del NFP de hoy está sesgada a la derecha (excluyendo valores extremos), lo que crea la posibilidad de una lectura superior a la esperada. Fuente: Bloomberg Financial LP

