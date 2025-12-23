¿Qué publicaciones hay previstas con la apertura de Wall Street?

Conclusiones clave Hoy se dará a conocer la primera estimación preliminar del PIB de Estados Unidos.

El informe de pedidos de bienes duraderos y de producción industrial completan el calendario.

El calendario económico de hoy presenta una gran carga a pesar de situarse ya en periodo navideño. La publicación más importante del día es la primera estimación preliminar del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre. La lectura se ha retrasado debido al cierre gubernamental de octubre y noviembre. Hoy también conoceremos los datos de producción industrial y el informe de pedidos de bienes duraderos. Calendario económico del día en Wall Street 14:30 - Informe del PIB en EE. UU. PIB (T3): Pronóstico 3,3% intertrimestral. Anterior 3,8%.

Índice de precios del PIB (T3): Pronóstico 2,7% intertrimestral. Anterior 2,1%.

Gasto real del consumidor (T3): Anterior 2,5%.

Precios PCE (T3): Pronóstico 2,9%. Anterior 2,1%.

Precios PCE subyacente (T3): Pronóstico 2,90%. Anterior 2,60%. 14:30 - Informe de bienes duraderos en EE. UU. Pedidos de bienes duraderos: Pronóstico: -1,5% intermensual. Anterior: 0,5%.

Pedidos de bienes duraderos básicos: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.

Pedidos de bienes sin defensa, excepto transporte: Anterior: 0,9%.

Bienes duraderos, excluyendo transporte: Pronóstico: 0,3% intermensual. Anterior: 0,6%.

Bienes duraderos, excluyendo defensa: Anterior: 0,1%. 15:15 - Informe de producción industrial del mes de noviembre en EE. UU. Producción industrial: Pronóstico: 0,1% intermensual. Anterior: 0,1%.

Producción industrial: Anterior: 1,62% interanual. 16:00 - Índice de manufactura de Richmond del mes de diciembre Pronóstico -8. Anterior -15. 16:00 - Índice de confianza del consumidor en el mes de diciembre Pronóstico 91,7. Anterior 88,7.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.