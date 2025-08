¿Qué puede hacer Renault ante su desplome en Bolsa?

Las acciones de Renault se hunden un 30% en lo que va de año, cotizando en mínimos no vistos desde octubre de 2023, en los 32 euros por título. ¿Qué previsiones tiene Renault para el resto del año y como pretende darle la vuelta a la situación? Renaul rebaja sus objetivos para 2025 Para 2025, Renault ha revisado a la baja sus objetivos de crecimiento debido a condiciones de mercado desafiantes. La empresa prevé un margen operativo alrededor del 6,5%, inferior a la meta previa de 7% o más, y un flujo de caja libre entre 1.000 y 1.500 millones de euros, frente al objetivo anterior de al menos 2.000 millones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Renault busca priorizar la creación de valor sobre el volumen, con un plan reforzado de reducción de costes enfocado en gastos generales, fabricación e I+D. Además, apuesta por un modelo industrial flexible y adaptado a la transición energética, una gama dinámica con 7 lanzamientos y 2 renovaciones previstas en 2025, y un enfoque estratégico en ventas a particulares con una fuerte presencia en Europa. A pesar de la reducción en previsiones, Renault destaca con una sólida cartera de pedidos, una utilización cercana al 90% de sus fábricas y un crecimiento en ventas del 2,5% en el primer semestre, con especial impulso fuera de Europa, donde las ventas crecieron un 16,4%. ¿Qué objetivos tiene Provost, el nuevo consejero delegado de Renault? El plan de François Provost, nuevo consejero delegado de Renault, para relanzar la compañía se basa en continuar y acelerar la transformación iniciada por su predecesor Luca de Meo, enfocado en reducir drásticamente los tiempos de desarrollo de nuevos modelos, invertir en innovación y mantener la competitividad. Por ejemplo, Provost destacó el rápido desarrollo del nuevo Renault Twingo, que pasó de concepto a producción en solo 21 meses, y quiere que otros modelos sigan ese referente. El nuevo CEO de Renault tambien mantiene la estrategia de “valor sobre volumen”, centrada en producir vehículos demandados que contribuyan positivamente a los beneficios, y planea estrechar la colaboración con proveedores desde las primeras fases para reducir costes y acelerar procesos. Además, considera estratégicos a los concesionarios y quiere fortalecer las alianzas internacionales, especialmente para hacer frente a la competencia de fabricantes chinos en el sector de la movilidad eléctrica. Plan de reducción de costes de Renault En este escenario, Renault tiene un ambicioso plan de reducción de costes para devolver competitividad al grupo y adaptarse a la transición ecológica. Entre sus principales acciones destacan: Reducir más de 2.000 millones de euros en costes fijos en un plazo de tres años, mejorando eficiencia operativa y simplificando procesos.

Racionalizar el diseño y desarrollo de vehículos dentro de la alianza Renault-Nissan, concentrando tecnologías estratégicas y optimizando recursos de I+D.

Optimizar la capacidad industrial reduciendo producción global de 4 millones en 2019 a 3.3 millones en 2024, ajustando recursos humanos y procesos.

Implantar herramientas de Industria 4.0 para transformar plantas, mejorando productividad y eficiencia energética.

Reducir costes industriales por vehículo de combustión en un 30% y los eléctricos en un 50% para 2027, apoyándose en digitalización, inteligencia artificial y metaverso.

Compactar instalaciones y concentrar proveedores para ahorrar costes logísticos y energéticos, acercando proveedores localmente y promoviendo economía circular.

No prevén reducción de plantilla, sino aumento de productividad. Este plan de transformación se denomina Re-Industry y busca crear una industria automotriz más ágil, competitiva y sostenible, con visión a largo plazo. Proceso de digitalización La digitalización en Renault ha tenido un impacto transformador en varios aspectos clave de la compañía, especialmente en su producción industrial y eficiencia operativa. Por ejemplo, en la planta de Palencia, Renault procesa diariamente 5.000 millones de datos mediante inteligencia artificial, con más de un millón de gemelos digitales que replican en tiempo real las operaciones industriales, lo que ha permitido reducir en un 26% el consumo energético por vehículo desde 2021. Renault utiliza sistemas como Plant Connect, basado en IA, para monitorear en tiempo real toda la cadena de producción y anticipar incidencias para corregirlas de manera inmediata, optimizando recursos y reduciendo costes. Esta digitalización avanzada incluye además el uso de metaverso industrial para simular procesos y vehículos, mejorando así la calidad, fiabilidad y sostenibilidad. Además, Renault se ha aliado con Google Cloud (GOOGL.US) para acelerar esta transformación digital, mejorando la gestión de datos industriales, la cadena de suministro y la eficiencia en fabricación, así como reduciendo su impacto ambiental. La digitalización también impulsa la capacitación de empleados en gestión de datos, fortaleciendo la cultura digital interna. De igual manera, la plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systemes (DSY.FR) es otro pilar tecnológico que ha facilitado el diseño colaborativo, simulaciones avanzadas y el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos innovadores, contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia energética. Las acciones de Renault cotizan en negativo en lo que llevamos de año, poniendo de manifiesto las dificultades que atraviesa la marca. En la jornada de hoy, además, las acciones de Renault retroceden ligeramente, con una caída del 0,30%.



