Rebote en Europa tras las caídas del viernes 💡

Los mercados financieros europeos se muestran relativamente optimistas, aunque esto se debe en gran medida a la distensi贸n tras las importantes ca铆das del viernes. El Dax 40 avanza un 1,3% intradia y se acerca a su media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as. Los bancos, especialmente los brit谩nicos, muestran un buen rendimiento, mientras que las empresas relacionadas con los sectores de la relojer铆a y el chocolate pierden terreno en respuesta al aumento de aranceles en Suiza. 聽 Fuente : Plataforma de XTB Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 recupera un 1,3% y defiende la zona de soporte definida por la media m贸vil exponencial de 100 d铆as (l铆nea morada en el gr谩fico). Mientras el 铆ndice se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general a largo plazo se mantendr谩. Sin embargo, un factor clave en esta recuperaci贸n podr铆a ser una ruptura por encima de la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul), que, al romperse antes, ha debilitado ligeramente la tendencia alcista a medio plazo. 驴C贸mo cotizan otras bolsas europeas? La bolsa suiza reanuda su actividad tras el festivo. A pesar de la euforia generalizada en Europa, las acciones suizas presentan un rendimiento significativamente peor debido a la reacci贸n tard铆a de Estados Unidos ante la imposici贸n de aranceles del 39% a los productos procedentes de ese pa铆s. Por ello, las acciones de empresas relojeras, como Swatch (UHR.CH) y Cie Financiere Richemont (CFR.CH), se encuentran bajo presi贸n. Fabricantes de chocolate como Lindt (LISN.CH) y Barry Callebaut (BARN.CH), tambi茅n presentan un rendimiento deficiente. 聽 Las acciones de bancos y entidades crediticias brit谩nicas, como Lloyds Banking Group Plc (LLOY.UK) y Barclays Plc (BARC.UK), se dispararon despu茅s de que el Tribunal Supremo del Reino Unido revocara la mayor parte de una sentencia de un tribunal inferior. Los jueces del Tribunal Superior dictaminaron que los bancos solo deb铆an pagar indemnizaciones en los casos m谩s graves de venta fraudulenta de pr茅stamos para autom贸viles, seg煤n la sentencia. El nuevo director ejecutivo de Puma SE (PUM.DE), Arthur Hoeld, afirma que la marca se percibe como "barata" y necesita un cambio de tendencia para recuperar la rentabilidad y el crecimiento, y hacer frente a la creciente competencia. Los analistas de RBC Capital se帽alan que la situaci贸n de Puma es "bastante arriesgada", y que la implementaci贸n de un plan de reestructuraci贸n por parte de Hoeld ser谩 crucial para frenar la crisis y convencer a los minoristas de que vuelvan a comprar. Fuente: Bloomberg Financial Lp

