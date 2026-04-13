¿Qué tan grande es la amenaza para las aerolíneas europeas?

En términos de mercado, las aerolíneas son uno de los sectores más claramente perjudicados por la guerra en Irán. Este conflicto no solo ha cerrado un corredor aéreo extremadamente importante en Oriente Medio, sino que también ha provocado una explosión en los precios del combustible para aviones (jet fuel).

El jet fuel es un recurso energético mucho más escaso que otros derivados del petróleo. Esto se refleja claramente en los estados financieros de las aerolíneas, donde el combustible representa alrededor del 30% de los costos operativos en promedio.



Fuente: Bloomberg Finance

Dado que Oriente Medio representaba una proporción desproporcionadamente alta de la oferta global de jet fuel, el bloqueo del estrecho y los ataques a infraestructuras elevaron los precios entre 100% y 200%, dependiendo de la región. La consecuencia natural sería una fuerte presión sobre los costos de las aerolíneas, es decir, un aumento de aproximadamente 30–60%.

Pero, ¿es realmente así?

Las aerolíneas no dependen únicamente de las condiciones del mercado y de los productores al planificar sus presupuestos. Utilizan instrumentos financieros de cobertura (hedging) que les permiten eliminar entre 70% y 80% de la volatilidad en los precios del combustible. Esto significa que un aumento de varias decenas de puntos porcentuales, en términos reales, puede reducirse a solo unos pocos puntos porcentuales en impacto efectivo.

Esto es positivo desde la perspectiva de los resultados potenciales de las aerolíneas. Sin embargo, esta estrategia hace que el vínculo entre precio y demanda sea menos directo, y en un contexto de oferta persistentemente reducida, puede implicar una escasez física de combustible.

Analistas de Cirium y Bloomberg indican que, por ahora, los principales operadores aéreos en Europa no muestran señales de un shock de oferta o combustible.

No obstante, no es posible determinar hasta qué punto estas compañías están anticipando decisiones políticas y reacciones del mercado, o si simplemente están mostrando resiliencia aparente.

Lo que no puede cubrirse mediante instrumentos financieros es la congestión física en los corredores aéreos. Las guerras en Ucrania e Irán dejan una franja muy estrecha sobre el Cáucaso, por donde los aviones pueden volar entre Asia Oriental y Europa. Aquí también el mercado podría verse sorprendido.

Una escalada del conflicto en Oriente Medio no necesariamente eliminaría la demanda de viajes, pero podría redistribuirla geográficamente, lo que se reflejaría en los volúmenes de tráfico aéreo.

El consenso de analistas sobre los resultados empresariales es profundamente negativo. Por ejemplo, tras los resultados del primer trimestre de Lufthansa, se espera una pérdida neta y una caída de ingresos cercana al 10%.

Un escenario más plausible es que las aerolíneas, especialmente en Europa, puedan superar las expectativas negativas del mercado y sorprender positivamente en un trimestre complejo. Sin embargo, si los resultados fueran peores de lo esperado, podría desencadenarse una salida de capital del sector.

LHA.DE (D1)



El precio de la acción mantiene una tendencia alcista suave. El momentum de las EMA100 y EMA200 sigue siendo positivo, aunque el cruce de la EMA50 y EMA100 indica presión bajista en el corto plazo. La defensa de la línea de tendencia será clave para mantener el movimiento alcista y recuperar pérdidas. Si los vendedores toman el control, el objetivo de una mayor corrección se sitúa en torno a los 7,1 euros. Fuente: xStation5