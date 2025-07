En las últimas horas, el diario Expansión ha publicado en primicia el posible interés de la compañía americana, Apollo Global Management, por entrar en el accionariado del Atlético de Madrid. Según la noticia, la gestora estadounidense de capital riesgo estaría manteniendo conversaciones con Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del equipo a través de la sociedad Atlético Holdco, para realizar una inversión multimillonaria en el club rojiblanco, valorada en unos 2.500 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Quién es Apollo Global Management? Apollo Global Management es una compañía que ha ido ganando cada vez más repercusión a nivel mundial, y concretamente en Estados Unidos, en los últimos años. Se trata de una entidad especializada en la gestión de activos alternativos, especializada en mercados privados y públicos, con un enfoque en crédito y capital privado o en activos reales, prestando servicios a inversores particulares de alto patrimonio, instituciones, fondos de pensiones y fondos soberanos. El grupo combina ingresos de seguros, a través de su filial Athene, y gestión de activos alternativos. Gracias a ello, Apollo Global Management puede generar ingresos por diferenciales, mediante la inversión de primas de seguros, comisiones de gestión y participación en beneficios. Cuenta con más de 785.000 millones de dólares bajo gestión, solo por detrás de dos gigantes del sector como son Blackstone y Brookfield Asset Management. Aunque ahora es más conocida por el crédito privado, Apollo comenzó como una firma de private equity. Ha hecho adquisiciones icónicas, como, por ejemplo, la compra de Caesars Entertainment, en el año 2008. A pesar de la dura bancarrota de la empresa, Apollo logró reestructurar la compañía, preservar valor y salir con beneficios años después tras la OPV de Caesars. Este tipo de operaciones suelen ser las más habituales en el sector, aprovechando empresas en momentos de debilidad para ayudarlas a reflotar. ¿Qué supondría la entrada de Apollo en el Atlético de Madrid? Según recoge el periódico Expansión, Apollo estaría interesado en hacerse con una participación mayoritaria del Atlético Holdco, sociedad que posee un 70,35% de las acciones del club y en la que no solo participa Miguel Ángel Gil Marín, con un 50,82% de las acciones, sino también Ares Management, con un 33,96%, y el propio presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, quien posee una participación del 15,22%. Para ello, la gestora estadounidense estaría negociando una ampliación de capital de la sociedad de unos 2.500 millones de euros, por la que se reduciría la participación de sus actuales socios al haber más títulos en circulación. En un principio, eso sí, ninguno de los socios venderían sus títulos. Las conversaciones entre Apollo Global Management y el Atlético de Madrid, en un principio, se centraron en la construcción de la Ciudad del Deporte, un proyecto urbanístico en el que la gestora iba a invertir. Sin embargo, tras ver la envergadura del proyecto, que requeriría de una aportación económica de unos 800 millones de euros, la gestora habría cambiado su foco de interés, buscando entrar directamente en el club rojiblanco. ¿Qué es la inversión alternativa? La inversión alternativa, práctica que utiliza Apollo Global Management, ha tenido un alto crecimiento en los últimos años, y poco a poco ha ido ganando terreno en las carteras de inversión tanto del inversor institucional como del público con un mayor poder adquisitivo. Podríamos decir que la inversión alternativa no pertenece a las clases tradicionales de activos, como pueden ser las acciones, los bonos o el efectivo. Se refiere a una variedad de activos y estrategias que suelen tener un comportamiento distinto al de los mercados convencionales. Algunos ejemplos serían los bienes inmuebles, el crédito privado, el capital riesgo, los hedge funds, la infraestructura o incluso las materias primas o el bitcoin. Características de la inversión alternativas En un momento en el que cada vez vamos escuchando más sobre este tipo de activos, es importante resaltar algunas de las ventajas y desventajas que este tipo de inversión puede ofrecer a los inversores. Estas son algunas de las más destacadas: Baja correlación con los mercados tradicionales: Esto puede ser especialmente positivo cuando los mercados tradicionales cotizan en un periodo estable o de consolidación. Además este tipo de inversiones no puede ayudar a diversificar una cartera.

Esto puede ser especialmente positivo cuando los mercados tradicionales cotizan en un periodo estable o de consolidación. Además este tipo de inversiones no puede ayudar a diversificar una cartera. Menor liquidez: Los mercados financieros tradicionales se caracterizan en general por su alta liquidez especialmente en lo que se refiere a invertir en acciones o ETFs. Sin embargo, las inversiones alternativas son menos líquidas. Por ejemplo, la compra o venta de un inmueble conlleva un periodo de tiempo y trámites que limitan su inmediatez.

Los mercados financieros tradicionales se caracterizan en general por su alta liquidez especialmente en lo que se refiere a invertir en acciones o ETFs. Sin embargo, las inversiones alternativas son menos líquidas. Por ejemplo, la compra o venta de un inmueble conlleva un periodo de tiempo y trámites que limitan su inmediatez. Mayor riesgo o complejidad: Hasta ahora este tipo de inversiones se realizan a través de empresas que se dedican exclusivamente a ello, ya que requieren de un mayor análisis o experiencia. Por ejemplo, invertir en empresas no cotizadas que están en sus primeros pasos de vida, y cuyo análisis merece un extenso estudio de las cuentas, del mercado, competidores y otros muchos factores que hay que tener en cuenta.

Hasta ahora este tipo de inversiones se realizan a través de empresas que se dedican exclusivamente a ello, ya que requieren de un mayor análisis o experiencia. Por ejemplo, invertir en empresas no cotizadas que están en sus primeros pasos de vida, y cuyo análisis merece un extenso estudio de las cuentas, del mercado, competidores y otros muchos factores que hay que tener en cuenta. Acceso limitado: A veces solo están disponibles para inversores cualificados o institucionales, e incluso muchas de estas inversiones requieren de altos capitales de inversión. Ejemplo de una inversión alternativa en crédito privado Pongamos un ejemplo sobre el crédito privado. Imaginemos una empresa que no cotiza en bolsa, y quiera emitir deuda para la financiación de una inversión como pueda ser la compra de otra empresa, su expansión internacional, un proyecto de energía renovable o cualquier otra necesidad financiera que se nos ocurra. La entidad por tanto, no puede, o no quiere emitir bonos en el mercado público debido a los costos regulatorios y la complejidad, y tampoco tiene acceso fácil a préstamos bancarios grandes. Ante ello, una empresa como Apollo Global Management le otorga un crédito privado, y le ofrece a los inversores entrar como inversores para comprar parte de esta deuda de la compañía con una rentabilidad superior a lo que ofrece el mercado en general, pero con menos liquidez dado que no se puede vender fácilmente y tiene más riesgo de impago. ¿Cuál ha sido el comportamiento en bolsa de Apollo Management? Desde principios de año, Apollo Global Management no ha tenido un comportamiento muy positivo, acumulando caídas del 12%. Sin embargo, en los últimos años su rentabilidad es muy superior a la media del mercado acumulando subidas en los últimos 5 años del 181% mientras que el S&P 500 ha generado una subida del 95%. Entre los motivos que podrían explicar estas caídas de este año destacan unos resultados trimestrales inferiores a lo esperado, y la adquisición de otras empresas. El pasado mes de febrero, Apollo confirmó la adquisición de la empresa de Bridge Investment, con casi 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión en inversiones alternativas, reflejando una estrategia lógica para ampliar su presencia en crédito inmobiliario, infraestructura de vivienda y crédito privado, segmentos que se benefician de la demanda a largo plazo y la oferta limitada. Se espera que esta transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025.



