RBA sube los tipos en Australia: ¿una señal de advertencia para los mercados?

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó su tipo oficial en 25 puntos básicos, hasta 4,35%, el nivel más alto desde noviembre de 2023. La decisión, en línea con las expectativas, refleja una postura más restrictiva ante una inflación persistente, un mercado laboral resistente y riesgos externos crecientes derivados del encarecimiento del petróleo y el gas. Para los inversores, el mensaje es claro: los bancos centrales están dispuestos a volver a endurecer, incluso después del ciclo de subidas históricas de los últimos años.

La inflación australiana se situó en 4,6% interanual en marzo de 2026, según la ABS, muy por encima del objetivo del RBA (2–3%). Las medidas subyacentes también siguen elevadas, lo que indica que las presiones de precios no se limitan a componentes volátiles.

El mercado laboral continúa dando margen al banco central: el desempleo se mantiene en 4,3%, con una participación elevada. El riesgo clave para el RBA es la inflación de servicios, que podría seguir siendo rígida incluso mientras la desinflación de bienes avanza.

El contexto global se ha deteriorado por la mayor volatilidad en los mercados energéticos, especialmente tras la escalada en Oriente Medio y las interrupciones en rutas de suministro. Un petróleo más caro podría impulsar la inflación nuevamente en el segundo trimestre, afectando combustible, transporte y costes de producción.

Según T. Rowe Price, el RBA prefiere actuar pronto para limitar efectos de segunda ronda y evitar un repunte en las expectativas de inflación. Antes de la decisión, el mercado descontaba una probabilidad del 75% de una subida de 25 pb y alrededor de 2,5 subidas adicionales hasta finales de 2026.

Por su parte, VanEck consideraba la subida como “inevitable”, señalando que la inflación ya era rígida incluso antes de la escalada en Oriente Medio. Anthony Malouf (Ebury) argumentó que el caso para endurecer era evidente: inflación elevada y mercado laboral sólido.

La inflación subyacente recortada (trimmed mean) se mantiene en 3,3%, reforzando la idea de que las presiones internas siguen siendo demasiado altas. El crecimiento del empleo continúa firme, impulsado por puestos a tiempo completo, lo que reduce el riesgo de una desaceleración inmediata tras la subida. El RBA sigue centrado en combatir la inflación, con la trayectoria de tipos ahora dependiente de la energía, los servicios y la resiliencia laboral.

Resumen: decisión del RBA y comentarios de la gobernadora Bullock