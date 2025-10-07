Rebaja de calificación sobre Cellnex

La empresa de telecomunicaciones española Cellnex acumula una mañana de caídas dentro del Ibex 35 pese a que la cotizada no ha hecho anuncio o presentación alguna al mercado. ¿A qué se debe entonces este retroceso del 1,8% intradía? ¿Qué es lo que los inversores están poniendo en precio?

Las acciones de Cellnex acusan la rebaja de calificación

BNP Paribas rebaja su calificación sobre Cellnex Telecom, y la sitúa en una recomendación de infraponderar. Le da un precio objetivo de 27 euros por acción, lo que implicaría una corrección del 7,4% sobre su precio actual.

Por contra, la firma estadounidense Jefferies reitera su consejo de comprar acciones de la operadora de torres de telecomunicaciones aunque con un recorte en su precio objetivo, desde los 48,8 hasta los 45 euros por acción.

Más allá del descenso registrado en la jornada de hoy, las acciones de Cellnex cotizan con un descenso del 5,7% en el acumulado del año.

