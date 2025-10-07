Rebaja de calificación sobre Cellnex

- BNP Paribas rebaja su calificación sobre Cellnex hasta "infraponderar"
- BNP Paribas rebaja su calificación sobre Cellnex hasta "infraponderar"
La empresa de telecomunicaciones española Cellnex acumula una mañana de caídas dentro del Ibex 35 pese a que la cotizada no ha hecho anuncio o presentación alguna al mercado. ¿A qué se debe entonces este retroceso del 1,8% intradía? ¿Qué es lo que los inversores están poniendo en precio?
Las acciones de Cellnex acusan la rebaja de calificación
BNP Paribas rebaja su calificación sobre Cellnex Telecom, y la sitúa en una recomendación de infraponderar. Le da un precio objetivo de 27 euros por acción, lo que implicaría una corrección del 7,4% sobre su precio actual.
Por contra, la firma estadounidense Jefferies reitera su consejo de comprar acciones de la operadora de torres de telecomunicaciones aunque con un recorte en su precio objetivo, desde los 48,8 hasta los 45 euros por acción.
Más allá del descenso registrado en la jornada de hoy, las acciones de Cellnex cotizan con un descenso del 5,7% en el acumulado del año.
Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa
Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.
El bloqueo presupuestario no impide que el S&P 500 ataque sus máximos 🔎
Las acciones de Samsung firman máximos gracias a la inteligencia artificial
Último día para aceptar la OPA BBVA-Sabadell: ¿Qué viene después?
¿BYD mantendrá el liderazgo del sector de vehículos eléctricos?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.