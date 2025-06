La inflación del IPC de mayo sorprendió a los inversores, que esperaban cifras significativamente más altas que las de abril debido al aumento de los costes empresariales y los efectos de base. Sin embargo, la inflación no aumentó como se esperaba. Además, la inflación subyacente se mantuvo sin cambios interanualmente. Entonces, ¿qué necesitamos saber sobre el informe de inflación de hoy? La inflación general subió ligeramente hasta el 2,4 % interanual.

La inflación subyacente se mantuvo en el 2,8 % interanual, aunque se considera elevada.

La dinámica mensual fue significativamente menor de lo esperado , situándose en el 0,1 % intermensual.

, situándose en el 0,1 % intermensual. Las empresas han comenzado a trasladar parcialmente los costos de las tarifas a los consumidores, pero en menor medida de lo previsto.

Tanto en términos anuales como mensuales, la inflación general se redujo principalmente por la reducción de los costos del combustible y los precios más bajos de la ropa.

y los precios más bajos de la ropa. El principal contribuyente a la inflación sigue siendo la inflación de los alquileres, aunque su participación en la inflación general está disminuyendo a favor de otras categorías. Los precios de los alimentos, los servicios públicos como la electricidad y el gas, los costos de los servicios médicos y los costos del transporte están repuntando. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los alquileres siguen siendo el principal componente de la inflación. Sin embargo, los alimentos, los costos de los servicios médicos y las facturas de servicios públicos tienen cada vez mayor peso. Fuente: Macrobond, XTB La inflación se vio frenada por los menores precios del combustible, lo que redujo la lectura anual en casi 0,4 puntos porcentuales. Fuente: Macrobond, XTB Mensualmente, los costes de transporte y los precios de los alimentos están repuntando, aunque la inflación de los alquileres sigue siendo el principal factor. Fuente: Macrobond, XTB La inflación alimentaria también está comenzando a repuntar, considerando la continua recuperación de los precios mundiales de los alimentos. Fuente: Macrobond, XTB Research La inflación de los vehículos usados ​​se ha desacelerado ligeramente, pero los precios podrían subir debido al aumento de la demanda a medida que suben los precios de los autos nuevos, impulsados ​​por los aranceles. Fuente: Macrobond, XTB También observamos un repunte en la inflación de los servicios tras las recientes caídas significativas, especialmente al excluir los alquileres. Esto sugiere que los costos de los servicios podrían aumentar en los próximos meses, impulsados ​​por el aumento de los gastos relacionados con las tarifas. Fuente: Macrobond, XTB Menor inflación aumenta las probabilidades de recortes de tipos La menor inflación registrada hoy aumenta las probabilidades de recortes de tasas de interés este año. Ayer, el mercado descontaba una probabilidad del 65% de un recorte de tasas en septiembre, pero ahora esta ha subido al 80%. Por supuesto, estamos a la espera de nuevas noticias sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y sobre cómo se desarrollarán las negociaciones entre Estados Unidos, Europa y otros países, especialmente con la expiración de los aranceles suspendidos a principios de julio. Cabe destacar que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha permitido la aplicación de aranceles amplios del 10% en Estados Unidos. El EUR/USD se recupera con fuerza, junto con un fuerte aumento en los precios de los bonos, tras la inflación estadounidense, inferior a la esperada. Fuente: xStation5

