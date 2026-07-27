La Reserva Federal afronta su decisión más delicada del año

La pausa en la inflación da margen a la Reserva Federal, pero el petróleo y el endurecimiento del discurso de Kevin Warsh convierten la reunión de esta semana en una de las más importantes de los últimos años.

¿Qué esperar de la reunión de la Reserva Federal?

Tras varias semanas en las que la geopolítica ha monopolizado la atención de los inversores, la Reserva Federal vuelve a convertirse en el principal catalizador para los mercados. La reunión de este miércoles llega en un momento especialmente complejo: por un lado, la inflación sorprendió positivamente durante el último mes y algunos indicadores del mercado laboral, especialmente los relacionados con el sector inmobiliario, empiezan a mostrar síntomas de desaceleración. Por otro, el fuerte repunte del petróleo durante julio y el tono más agresivo adoptado por varios miembros del banco central han reabierto el debate sobre la necesidad de un nuevo endurecimiento monetario.

En nuestra opinión, la Reserva Federal optará por mantener los tipos de interés sin cambios. El banco central todavía dispone de margen para esperar y comprobar si el reciente encarecimiento de la energía termina trasladándose a la inflación subyacente o si, por el contrario, se trata de un shock temporal derivado de la situación en Oriente Medio. Sin embargo, independientemente de la decisión final, la reunión podría marcar un punto de inflexión para los mercados, ya que obligará a Kevin Warsh a justificar un discurso que durante las últimas semanas ha sido especialmente contundente contra la inflación.

Mantener los tipos también tiene riesgos

A diferencia de otras reuniones recientes, esta vez la principal dificultad para la Reserva Federal no reside únicamente en decidir si subir o no los tipos de interés. El verdadero reto será convencer al mercado de que cualquier decisión responde exclusivamente a la evolución de los datos económicos y no a otros condicionantes.

Kevin Warsh ha insistido durante las últimas semanas en que la inflación continúa siendo el principal riesgo para la economía estadounidense. Ese mensaje ha contribuido a que el mercado vuelva a contemplar la posibilidad de una subida de tipos, especialmente después del fuerte repunte registrado por el petróleo durante julio. Sin embargo, si finalmente decide mantener los tipos sin cambios, deberá explicar con claridad por qué considera que ese incremento de los precios de la energía todavía no justifica una actuación inmediata.

En nuestra opinión, el mercado podría interpretar una pausa de dos formas completamente distintas. La primera, como una decisión prudente que permite evaluar el impacto real del shock energético antes de volver a endurecer la política monetaria. La segunda, mucho más peligrosa para la credibilidad de la Fed, como una señal de que el banco central ha perdido parte de la determinación mostrada durante los últimos meses para combatir la inflación.

Precisamente ahí reside uno de los mayores riesgos de esta reunión. Cuanto más se acerquen las elecciones de mitad de mandato, más complicado resultará para la Reserva Federal adoptar decisiones que puedan interpretarse en clave política. A ello se suma un contexto de elevado endeudamiento público y de importantes refinanciaciones de deuda previstas para los próximos meses, lo que incrementa el impacto que tendría cualquier subida adicional sobre el coste de financiación de empresas, familias y administraciones públicas.

El mercado volverá a mirar más allá de julio

Por todo ello, creemos que la reunión de esta semana tendrá una importancia mucho mayor que la propia decisión sobre los tipos de interés. Si la Reserva Federal mantiene el precio del dinero sin cambios, como espera nuestro escenario central, el mercado centrará inmediatamente su atención en el mensaje de Kevin Warsh y en cualquier referencia a futuras actuaciones si el petróleo vuelve a repuntar o la inflación deja de moderarse.

Por el contrario, una subida de tipos sorprendería al consenso y obligaría a replantear completamente las expectativas para los próximos meses. Los inversores empezarían a descontar que la Reserva Federal está dispuesta a actuar nuevamente si las tensiones geopolíticas mantienen elevados los precios de la energía, lo que tendría un impacto directo sobre las valoraciones bursátiles, la renta fija y el coste del capital.

Más allá de la decisión del miércoles, el mensaje que transmita la Fed será determinante para comprobar si el mercado puede seguir confiando en un escenario de crecimiento con inflación controlada o si, por el contrario, comienza una nueva fase marcada por unos tipos elevados durante más tiempo.