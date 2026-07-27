La inteligencia artificial ha sido el gran motor de las bolsas durante los tres últimos años. Sin embargo, la siguiente fase del mercado ya no dependerá únicamente de quién invierta más, sino de quién sea capaz de demostrar que esas inversiones generan mayores ingresos, beneficios y rentabilidad para el accionista. Ese será el principal examen al que se enfrentarán esta semana Microsoft, Meta, Amazon y Apple, coincidiendo con el punto álgido de la temporada de resultados en Estados Unidos.

Hasta el momento, las cifras siguen respaldando el optimismo. Un total de 177 compañías del S&P 500 publicarán sus cuentas esta semana y el crecimiento agregado de los beneficios alcanza el 37,9%, la mayor tasa desde el tercer trimestre de 2021. Además, los márgenes netos continúan en máximos históricos y la mayoría de las compañías siguen superando las previsiones del consenso, lo que demuestra que, por ahora, las elevadas valoraciones del mercado mantienen un sólido respaldo fundamental.

El crecimiento de la inteligencia artificial sigue sólido, pero los titulares esconden algunos matices

Pese a la fortaleza de los resultados, conviene analizar qué hay realmente detrás de estas cifras. Alphabet ha sido una de las grandes protagonistas de la temporada, llegando a explicar por sí sola buena parte de la mejora de las previsiones de beneficios del S&P 500. Sin embargo, una parte significativa de ese crecimiento procede de la revalorización de inversiones estratégicas como SpaceX o Anthropic y no exclusivamente de la evolución de su negocio operativo.

Este detalle es importante porque demuestra que el crecimiento empresarial sigue siendo muy sólido, pero probablemente menos extraordinario de lo que reflejan algunos titulares. Incluso excluyendo el efecto de Alphabet, el incremento esperado de los beneficios continúa siendo cercano al 26%, una cifra que confirma que el ciclo empresarial permanece en una fase claramente expansiva.

Precisamente por ello, los próximos resultados de Microsoft, Meta, Amazon y Apple serán especialmente relevantes. Estas compañías concentran buena parte de las inversiones mundiales en centros de datos, chips e infraestructura para inteligencia artificial, por lo que el mercado espera comprobar si ese enorme esfuerzo financiero empieza a traducirse en una mejora visible de los ingresos y de la generación de caja.

El mercado cambia las reglas del juego de la inteligencia artificial

Durante los últimos años prácticamente cualquier anuncio relacionado con la inteligencia artificial era recibido con entusiasmo por los inversores. El mercado premiaba el aumento del gasto porque asumía que quien invirtiera más terminaría liderando esta revolución tecnológica.

Sin embargo, esa narrativa empieza a cambiar. Las inversiones continúan creciendo a un ritmo récord, pero las valoraciones también se han situado en niveles muy exigentes. A partir de ahora, los inversores exigirán evidencias de que esos miles de millones destinados a infraestructura, chips y centros de datos son capaces de generar un retorno suficiente para justificar el elevado precio que cotizan muchas compañías tecnológicas.

En otras palabras, la inteligencia artificial sigue siendo el principal motor de Wall Street, pero la siguiente fase del ciclo ya no estará determinada por el tamaño de las inversiones, sino por la rentabilidad obtenida gracias a ellas.

A esta nueva realidad se suma un segundo factor que comienza a ganar protagonismo: la competencia. La espectacular salida a bolsa del fabricante chino de memorias CXMT, cuyas acciones llegaron a dispararse más de un 500% en su debut, demuestra que la carrera por la inteligencia artificial ya no se limita a Silicon Valley. Mientras el mercado continúa centrando gran parte de su atención en Microsoft, Meta, Apple o Amazon, China acelera la construcción de sus propios campeones tecnológicos, incrementando la competencia en uno de los sectores más estratégicos de la economía mundial.

La gran pregunta para los próximos meses ya no es quién gastará más en inteligencia artificial, sino qué compañías serán capaces de transformar esas inversiones en una ventaja competitiva sostenible y, sobre todo, en mayores beneficios para sus accionistas.