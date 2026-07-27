Las acciones de CXMT se dispararon un 466% en su debut bursátil, convirtiendo al fabricante chino de memorias en uno de los nuevos protagonistas de la inteligencia artificial. Más allá del espectacular estreno, la compañía simboliza la apuesta de China por competir con Samsung, SK Hynix y Micron en uno de los sectores estratégicos para el desarrollo de la IA.

La inteligencia artificial ya no es una historia exclusiva de Silicon Valley. El espectacular debut bursátil de CXMT, el mayor fabricante chino de memorias DRAM, confirma que los inversores empiezan a mirar también hacia China como uno de los grandes protagonistas de la próxima fase del desarrollo tecnológico mundial.

La compañía se disparó un 466% en su primer día de cotización en la Bolsa de Shanghái, alcanzando una valoración cercana a los 500.000 millones de dólares y convirtiéndose momentáneamente en la empresa cotizada más valiosa de China. La operación, además de ser la segunda mayor salida a bolsa de la historia del país, refleja el enorme apetito de los inversores por aquellas compañías llamadas a liderar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

No se trata únicamente de una fuerte revalorización bursátil. La salida a bolsa de CXMT representa un nuevo paso en la estrategia de Pekín para construir una industria de semiconductores cada vez más independiente de Occidente. Mientras Estados Unidos continúa liderando el desarrollo de chips de inteligencia artificial con compañías como Nvidia o Micron, China acelera la creación de sus propios campeones nacionales para reducir su dependencia tecnológica.

¿Qué es CXMT y qué hay detrás de su gran debut bursátil?

CXMT, anteriormente conocida como ChangXin Memory Technologies, es actualmente el cuarto mayor fabricante mundial de memorias DRAM, un componente esencial para servidores, centros de datos, teléfonos móviles y aplicaciones de inteligencia artificial.

La compañía ha pasado de acumular importantes pérdidas durante la última década a convertirse en una de las empresas con mayor crecimiento del sector gracias al fuerte incremento de la demanda de memorias derivado de la expansión de la inteligencia artificial. Esta evolución ha despertado el interés de grandes casas de análisis como Nomura, que estima que la producción de CXMT podría crecer entre un 40% y un 45% anual hasta 2030, aumentando su cuota de mercado global desde aproximadamente el 10% actual hasta el 18% en 2028.

La entidad japonesa incluso otorga un precio objetivo de 116 yuanes, lo que supone un potencial superior al 1.200% respecto al precio de salida a bolsa. Sin embargo, otras firmas consideran que la empresa todavía mantiene una desventaja tecnológica frente a Samsung, SK Hynix o Micron debido a las restricciones estadounidenses sobre el acceso a la tecnología más avanzada de fabricación de chips.

CXMT demuestra que China quiere liderar los chips de inteligencia artificial

El debut bursátil de CXMT confirma que la carrera por la inteligencia artificial ya no se limita a Estados Unidos. Durante los dos últimos años el mercado ha concentrado su atención en compañías como Nvidia, Microsoft o Meta, pero China está acelerando la construcción de su propia cadena de suministro para competir en uno de los sectores con mayor crecimiento de la economía mundial.

La gran batalla no consistirá únicamente en desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial, sino también en controlar la producción de memorias, chips y servidores que hacen posible su funcionamiento. En ese contexto, CXMT se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la estrategia tecnológica de Pekín.

Más allá del espectacular comportamiento de sus acciones en el debut bursátil, el verdadero mensaje para los inversores es que la próxima fase del mercado de la inteligencia artificial probablemente contará con muchos más protagonistas de los que hasta ahora lideraban el sector.

¿Cómo invertir en CXMT?

Aunque las acciones de CXMT todavía no están disponibles para los inversores europeos a través de un ADR u otro vehículo de inversión, quienes quieran obtener exposición al ecosistema tecnológico chino pueden hacerlo mediante el KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF (KSRE.DE), disponible en la XTB App.

Este ETF replica el comportamiento del STAR Market 50 Index, el principal índice tecnológico de la Bolsa de Shanghái, que reúne a algunas de las compañías más innovadoras de China en sectores como semiconductores, inteligencia artificial, robótica, automatización o software.

Aunque CXMT cotiza desde esta semana en el STAR Market, todavía no forma parte del índice STAR 50. Su reciente salida a bolsa impide, por el momento, su inclusión automática, si bien la metodología del índice contempla una incorporación acelerada para las empresas de mayor capitalización una vez cumplen el periodo mínimo de cotización y los requisitos de liquidez.

Si la compañía mantiene la fuerte valoración alcanzada tras su debut y continúa ganando peso dentro de la industria de semiconductores, muchos analistas consideran que podría incorporarse al índice en próximas revisiones. Mientras tanto, el ETF constituye una alternativa para aquellos inversores que buscan exposición a la revolución tecnológica china de forma diversificada.