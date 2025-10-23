Repsol lidera un Ibex 35 sin grandes cambios

Continúan las negociaciones entre Estados Unidos y China, con el fin de no entrar en una nueva fase de restricciones comerciales con las materias primas, tras lo vivido hace dos semanas con la exportación de tierras raras. El mercado se impacienta con estas negociaciones y abre sin un rumbo claro. El oro repunta por el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y la suspensión de la cumbre en Budapest entre Putin y Trump, prevista para dentro de 15 días.

En España, el Ibex 35 inicia la sesión en niveles próximos al cierre de ayer, en los 15.780 puntos. El tono es mixto, con subidas en los sectores más ligados al petróleo y al armamento, y caídas dentro del sector bancario.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Repsol lideran el Ibex 35 por el impulso en los precios del petróleo, causados por las sanciones de Estados Unidos a las empresas exportadoras de crudo rusas. Por su parte, Solaria repunta un 2% y ya acumula una subida del 42% desde finales de septiembre. La renovable española se encuentra inmersa en un nuevo short-squeeze, con las posiciones cortas en el valor todavía en el 4%. Indra retoma el pulso alcista debido al aumento de la tensión bélica en el este de Europa y el incremento de la presión sobre España para que siga expandiendo el gasto en defensa.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Tras presentar resultados, Bankinter es el farolillo rojo del Ibex 35 (-4,35%), debido a que preocupa la caída de la cartera crediticia de la banca de empresas y de los préstamos a la clientela, que se han reducido en un 1,5%. Desde XTB pensamos que esta es la métrica clave a seguir y la que puede erosionar el valor si estas cifras siguen disminuyendo. Por su parte, Red Eléctrica inicia otra jornada de volatilidad para el valor, debido a la incertidumbre regulatoria y sobretodo judicial que se cierne sobre la compañía, en un año convulso y con el apagón del 28 de abril todavía presente.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.