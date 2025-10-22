El Nasdaq 100 pierde el soporte de 22.800 puntos

Conclusiones clave Débiles resultados de Netflix y de Texas Instruments.

El Nasdaq 100 retrocede.

El Nasdaq 100 retrocede un 0,7% por debajo del soporte de 22.800 puntos en una jornada de decepcionantes resultados trimestrales, encabezados por Netflix Fuente : Plataforma de XTB Noticias corporativas del Nasdaq 100 Las acciones de Netflix caen un 9% tras la publicación de los resultados trimestrales. Los beneficios de la compañía fueron significativamente inferiores a las expectativas debido a una disputa fiscal con Brasil.

Texas Instruments cotiza casi un 7% a la baja debido a una previsión trimestral significativamente más débil de lo esperado . La compañía sugiere que la demanda de semiconductores podría alcanzar su punto máximo pronto, debido a una desaceleración en los pedidos. Warner Bros (WBD.US) sube por día consecutivo, con un alza de casi el 3% hoy, tras informes de posibles postores para partes del negocio de la compañía. Netflix y Comcast estarían interesados ​​en ciertos segmentos. La compañía rechazó previamente una propuesta de adquisición de Paramount.

Alphabet sube un 2% en medio de las negociaciones en curso con Anthropic, que busca comprar capacidad computacional adicional en centros de datos, con un valor potencial de decenas de miles de millones de dólares. La compañía es conocida por su modelo de IA Claude, que ha ganado popularidad rápidamente en los últimos tiempos.

Las acciones de Intuitive Surgical, fabricante de robots médicos Da Vinci, sube un 18% en la apertura tras elevar sus pronósticos de ventas.

Las empresa AT&T reportó un crecimiento de suscriptores superior al esperado, atribuido en parte a las promociones en smartphones de Apple. La compañía sumó 405.000 suscriptores durante el trimestre, frente a los 334.000 previstos. El BPA fue de 54 centavos por acción, con ingresos ligeramente inferiores a las expectativas, de 30.700 millones de dólares.

