- Repsol podría fusionarse con APA Corporation para debutar en la Bolsa americana.
- La petrolera mantiene conversaciones tanto con la estadounidense como con otros posibles socios.
- El valor estimado de la operación ronda los 19.000 millones de dólares.
- Las acciones de Repsol cotizan en negativo tras la noticia.
Repsol está evaluando una operación estratégica para fusionar su negocio de exploración y producción (upstream) con la estadounidense APA Corporation, conocida anteriormente como Apache Corporation, para cotizar en la Bolsa de Nueva York mediante una “fusión inversa”.
Repsol podría fusionarse con APA Corporation
Según informan desde Bloomberg, Repsol ha mantenido conversaciones preliminares con APA y otros posibles socios para llevar a cabo una fusión inversa, que permitiría a la división upstream de Repsol acceder de forma rápida al parqué estadounidense utilizando la ficha ya cotizada de APA. Este mecanismo evitaría el largo y costoso proceso de preparar una salida a bolsa tradicional (IPO) para esta filial. El valor estimado de la operación ronda los 19.000 millones de dólares, lo que se traduce en unos 16.500 millones de euros.
El principal objetivo de Repsol es obtener mayor visibilidad y acceso a capital en el mercado estadounidense, además de potenciar su posición en Norteamérica. Este movimiento se enmarca en una tendencia sectorial donde las compañías europeas exploran listados en Wall Street para acceder a mercados de capital más profundos y mitigar la presión regulatoria europea sobre los combustibles fósiles. Repsol ya vendió en 2022 un 25% de su negocio upstream al fondo EIG Global Energy Partners, preparándolo para un “evento de liquidez” en 2026, según explicó su CEO, Josu Jon Imaz. Dicho evento podría materializarse en una salida a bolsa, una fusión inversa o la entrada de otro inversor relevante, pero la condición de Repsol es mantener el control y al menos el 51% de la participación.
Las conversaciones están en fase exploratoria y no existe certeza de que culminen en una operación definitiva. Repsol ha rechazado hacer declaraciones públicas sobre las negociaciones, mientras el mercado sigue especulando con fórmulas alternativas para poner en valor su filial de upstream.
Cotización de las acciones de Repsol
El mercado mira la noticia de una posible fusión con desconfianza, y las acciones de Repsol retroceden un 1,25 en la jornada de hoy. cotiza con recelo. Aun asi, el movimiento tanteado por Repsol está en línea con otros de grandes petroleras para fortalecer su estructura de capital y presencia internacional, pese a que las negociaciones siguen abiertas y no hay garantía de que fructifiquen. En el conjunto del año, pese a la caída de hoy, las acciones de Repsol suben un 42%.
¿Cómo comprar acciones de Repsol?
