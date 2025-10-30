Las acciones de Repsol retroceden tras su presentación de resultados del tercer trimestre, que no han convencido al mercado. La compañía ha reportado un beneficio neto de 1.177 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que supone una caída del 34,3% respecto al mismo periodo del año anterior, marcada por menores precios del petróleo y volatilidad geopolítica. ¿Cuáles son las claves?

Cifras clave de los resultados de Repsol del tercer trimestre de 2025

Beneficio neto acumulado enero-septiembre: 1.177 millones de euros (-34,3% interanual).

Resultado neto ajustado: 2.173 millones de euros (-19%).

EBITDA: 5.013 millones de euros (-10%).

Beneficio neto tercer trimestre: 574 millones de euros (+245% vs. Q3 2024).

Resultado ajustado tercer trimestre: 820 millones de euros (+47%).

Liquidez: 10.249 millones de euros, cubriendo 3,67 veces los vencimientos de deuda bruta a corto plazo.

Producción promedio: 549.000 barriles al día.

Evolución por negocios y segmentos de Repsol

Upstream (Exploración y Producción): 1.214 millones resultado ajustado (+5%), gracias a mayores precios del gas y reducción de costes operativos.

Industrial: 545 millones resultado ajustado (Es la métrica con mayor caída, hasta un -54,7% en la comparación anualizada).

resultado ajustado Cliente: 599 millones resultado ajustado (+21,3%), apoyado por soluciones multienergía y fuerte captación de clientes eléctricos y Waylet.

Generación Baja en Carbono: 43 millones resultado ajustado, con 5 GW renovables operativos y expansión continua.

Repsol ha superado los 150 millones de litros de combustibles renovables vendidos en 2025, a la vez que ha reforzado su liquidez con emisión récord de bonos en Estados Unidos por valor de 2.500 millones de dólares. La compañía ha distribuido entre el 30 y el 35% de su flujo de caja entre los accionistas este 2025, lo que lo sitúa en el rango alto del plan estratégico que se marcó. También sobresale la ampliación de la red de estaciones en España, con un 56% de ellas ofreciendo soluciones multienergía.

La compañía avanza en cartera de activos globales con la integración con Neo Energy en Reino Unido y la expansión en Estados Unidos y Brasil. Sus proyectos clave son la próxima apertura de planta de combustibles renovables en Puertollano (2026) y la Ecoplanta Tarragona de metanol renovable en 2029.

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Repsol

Desde XTB, pensamos que el compendio de cifras del tercer trimestre realza la resiliencia estratégica de Repsol en un contexto de caída en los precios del petróleo. Las mejoras en márgenes de refino, el crecimiento en negocios de cliente y el progreso en renovables reflejan el avance en diversificación y transición energética, claves en su hoja de ruta. Pese a la decepción inicial del mercado, con una caída del 1,5% en el precio de las acciones de Repsol, el tercer trimestre compensa parte de la presión sufrida en el primer semestre. El compromiso con el dividendo (>1€/acción en 2026) y la robusta liquidez refuerzan el atractivo para los inversores.

El grupo mantiene fortaleza operativa y financiera, apuesta clara por reducción de emisiones y expansión multienergía, pero seguirá presionado por factores exógenos como la sobreoferta global de crudo y la volatilidad geopolítica. Los próximos meses serán críticos para consolidar los avances renovables y monetizar nuevas inversiones industriales.

A pesar de la caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de Repsol acumulan una subida de más del 32% en lo que llevamos de 2025.

